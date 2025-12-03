Los VII Premios Canarios de la Música eligen esta noche a sus ganadores en el Leal

El Teatro Leal de La Laguna alberga este miércoles (20.00 horas) la gala de los VII Premios Canarios de la Música, que en sus 15 categorías cuentan con 43 candidaturas. Con dirección artística de Israel Reyes, será conducida por Tomás Galván, presentador del programa Roscas y Cotufas, de la Radio Canaria, y la actriz y cineasta Mercedes Ortega.
La cantante Nia abrirá el espectáculo, en el que también actuarán Xerach, Ale Acosta, Said Muti y Julia Rodríguez, todos ellos nominados. El único ganador que ya se conoce es el timplista majorero Domingo Rodríguez, el Colorao, que recibirá el Premio de Honor en reconocimiento a su trayectoria y su contribución a la difusión de la música popular canaria.
La ceremonia, a la que asistirán artistas y creadores como el compositor y músico Teddy Bautista o el pianista y compositor Julio Tejera, será clausurada por el presidente de la Asociación Premios Canarios de la Música, Lisandro Rodríguez.
Los galardones están organizados por la Radio Canaria y la Asociación Premios Canarios de la Música, con la colaboración del Gobierno autonómico, el Ayuntamiento de La Laguna y el Teatro Leal, con el patrocinio de las marcas Munchitos, Mahou, Ballantine’s y St Petroni.
NOMINADOS
La chica de la puerta, de Said Muti y Tarque; El borde del mundo, de Valeria Castro, y Extraterrestres del amor, de Xerach, son las candidatas a Canción del Año. En la categoría de Mejor Disco de Pop figuran El porvenir, de Ale Acosta; Trecho, de Fajardo, y Parceiros Vol. 2, de Pedro Guerra. A Mejor Disco de Jazz aspiran Maires, de Alexis Alonso y Jorge Pardo; Collabs, de Carlos Meneses, y Maravijazz, de José Carlos Machado, José Miguel Méndez y Augusto Báez. En la categoría de Mejor Disco de Músicas Urbanas compiten Cruz Cafuné, por blu€s (d€lux€); Quevedo, por Buenas noches, y Resonance, por Valediction.
En el apartado de Mejor Disco de Músicas de Raíz se hallan Abora Project, del grupo homónimo; Hacia la vida, de Julia Rodríguez, y Mestizo, de Tabaiba. Baldosa, por Queriendo igual; Naife, con Untitled, y Said Muti, por Criminales del sueño, optan a Mejor Disco de Rock.
El jurado de los Premios Canarios de la Música ha propuesto a Julia Rodríguez, Naife y Nia en la categoría de Artista Revelación, mientras que en la de Mejor Labor en Músicas Clásicas están Laura Vega, la Orquesta Universitaria Maestro Valle y la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria.
ESTUDIO DE GRABACIÓN
Gromer Records, Jesiisma y Superstereo Recording Studio aspiran a ser el Mejor Estudio de Grabación, al igual que Alberto Naranja Méndez, Hilario Benítez y Juan Jesús Guedes, Ñoki, el Mejor Técnico de Sonido. El galardón que reconoce la Mejor Labor de Difusión se lo disputan la editorial Los 80 Pasan Factura; Musicafé Podscast, que se emite en YouTube, y el programa cultural Somos 8, de Televisión Española en Canarias.
En la categoría de Mejor Diseño se encuentran Adrián M. Ferrer y Rubén Acosta, por El porvenir, de Ale Acosta; Ariana Pérez, por Lo que tengo que contar, de Laura Henríquez, y Carlos Arocha, por Criminales del sueño, de Said Muti. A Mejor Videoclip aspiran Alejandro González (Ya no volveré a llorar por ti, de Rockaria), Maite Artajo (Marioneta de la luna ft. Fabiola, de Julia Rodríguez) y Said Muti y Alejandro González (Tu puñal en la espalda, Said Muti).
El premio a la Mejor Programación Musical Canaria se decide entre el Herofest, el LPA Beer & Music Festival y el Teatro Leal de La Laguna.