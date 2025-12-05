La Lotería Nacional vuelve a dejar premio en Canarias

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha dejado en Canarias un segundo premio, dotado con 6.003 euros al número y que ha recaído en el 59.009, según informa Loterías y Apuestas del Estado.
En concreto, se ha consignado en la administración ubicada en la calle Aniagua, número 5, en Arrecife, Lanzarote.
El primer premio, con el número 86.154 y dotado con 30.000 euros al número, se ha vendido íntegramente en Roda de Ter, Barcelona.
El segundo premio también ha caído en Valladolid, Alicante, Barcelona, Tarragona y Valencia.
Premios y sorteos de la Lotería Nacional
Lotería Nacional del jueves
30.000 € por décimo a las 5 cifras de la primera extracción.
6.000 € por décimo a las 5 cifras de la segunda extracción.
3 € a la última cifra del primer premio + dos extracciones adicionales.
Sorteo ordinario del sábado
Primer premio: 60.000 € al décimo a las 5 cifras de la primera extracción.
Segundo premio: 12.000 € al décimo a las 5 cifras de la segunda extracción.
Reintegro: 6 € a la última cifra del primer premio y dos extracciones adicionales.
Sorteos especiales
El Sorteo Especial suele ser una vez al mes y cae en sábado. El precio es mayor que el de los sorteos ordinarios y el primer premio es de 1 millón de euros a la serie (100.000 € por décimo).
Sorteos Extraordinarios
Tienen un precio entre 15 € y 20 € por décimo. Varían los premios dependiendo del sorteo.
Acerca de la Lotería Nacional
La Lotería Nacional es el juego más popular y con más tradición en España. Se divide en décimo, billete, serie y fracción. El décimo es el documento necesario para participar en el sorteo y el billete son los 10 décimos de un mismo número y serie. La serie es cada una de las sucesiones numeradas entre el 00.000 hasta el 99.999. Por último, la fracción es el identificador de cada uno de los diez décimos de un mismo billete, es decir, es lo que distingue un décimo de cualquier otro incluso cuando pertenezca al mismo número y serie.
Dentro de los sorteos de Lotería Nacional están los sorteos ordinarios que siempre caen en jueves y en sábado. Algo que los caracteriza es que cada semana cambian la estética de cada décimo mostrando una imagen distinta dedicada a homenajear monumentos, obras de arte, paisajes naturales, etc.
Por otro lado, se encuentran los sorteos Especiales que caen en sábado pero sin fecha fijada y por último, están los Sorteos Extraordinarios, donde los más conocidos caen en cualquier día de la semana pero siempre dentro de una fecha fijada (la misma todos los años), por ejemplo: el sorteo de la Lotería de Navidad con premio fijo de 400.000 € al décimo que se juega todos los 22 de diciembre y el Sorteo Extraordinario del Niño con la cantidad de 200.000 € al décimo celebrado todos los 6 de enero.