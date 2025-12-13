Marta Mariño muestra ‘Los caminos de la pintura’ en la Sala de Arte Cabrera Pinto

La Sala de Arte Cabrera Pinto presenta Los caminos de la pintura, una muestra que recoge los 40 años de dedicación a la pintura de Marta Mariño, considerada una de las artistas más significativas de su generación. La exposición se inaugura este sábado (12.00 horas) en este espacio cultural de La Laguna dependiente del Gobierno de Canarias. La muestra, que llega a Tenerife tras su exhibición en el Centro de Arte La Regenta, podrá contemplarse hasta el 8 de febrero.
Esta exposición coincide además con la reciente publicación del volumen monográfico que la Biblioteca de Artistas de Canarias (BAC) ha dedicado a la trayectoria de Marta Mariño, a través de la mirada de la historiadora de arte Ángeles Alemán, que también es la comisaria de la muestra y para quien su obra es “fascinante y a la vez desconcertante”.
Los caminos de la pintura se caracteriza por la experimentación y la búsqueda de nuevas formas de expresión. Explora temas relacionados con su contexto cultural, geográfico y paisajístico, utilizando diversas técnicas y soportes. En ella se hallan diversas maneras de afrontar la creación: signos, gestualidad, colour field (pintura de campos de color), escultopinturas, dibujo perfilado, maderas rescatadas y trozos de plancha de grabado entintadas. Todo ello conforma un tejido a través del cual se contempla el desarrollo de la artista y el diálogo que mantienen entre sí las obras generadas en distintas etapas de su vida.
En palabras de la comisaria, Ángeles Alemán “ante ella, los caminos de la pintura se abren dando paso a nuevas experiencias, series diversas, y opciones estéticas que resultan fascinantes cuando las cruzamos, como si se tratara de encrucijadas ante las cuales la artista va escogiendo cada opción. De hecho, podríamos afirmar que pocas cosas en el campo pictórico le resultan ajenas. En su obra se trasluce la pasión por la pintura o, mejor aún, la pintura como una manera de vivir.”