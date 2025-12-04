Muere una menor tras caer en el interior de un edificio abandonado en Santa Cruz de Tenerife

Una menor ha fallecido en la tarde de este jueves tras caer en el interior del hotel abandonado de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, según informan fuentes fuentes de la Policía Local capitalina.
La joven se encontraba en el inmueble con otras tres menores, quienes dieron la voz de alarma tras los hechos.
Una vez en el lugar, los agentes trataron de reanimar a la afectada, si bien no pudieron hacer nada por salvar su vida.
“No se pueden concretar las circunstancias”
Las mismas fuentes señalan que de momento “no se pueden concretar las circunstancias” de lo ocurrido.
Al lugar también acudieron otros recursos de emergencia, entre ellos Bomberos del Consorcio de Tenerife, Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Policía Nacional.