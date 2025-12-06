nacional

Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años

La Policía Nacional ha descartado la posibilidad de que se trate de un caso de violencia de género
Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años
Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Una mujer de 48 años ha fallecido este sábado tras precipitarse desde el décimo piso de un inmueble de la calle Ricardo Ortiz, en el distrito de Ciudad Lineal, con sus dos hijos de 3 años, ambos hospitalizados con pronóstico muy grave.

La Policía Nacional ha descartado la posibilidad de que se trate de un caso de violencia de género, han apuntado fuentes policiales a Europa Press.

  1. Carteles en varios idiomas y un vallado perimetral advierten a los ciudadanos del peligro de acceder al interior del viejo edificio sin terminar de Añaza. Fran PalleroDolor, luto e indignación en Añaza: “¿Cuántas muertes más hacen falta?”
  2. Un accidente, hipótesis principal como causa de la muerte de la niña de 13 años en el mamotreto de AñazaUn accidente, hipótesis principal como causa de la muerte de la niña de 13 años en el mamotreto de Añaza

El suceso se ha producido en torno a las 9.00 horas. Según ha informado Emergencias Madrid a Europa Press, los sanitarios de Samur-Protección Civil desplegados en el lugar tan solo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer y han trasladado muy graves a los menores al Hospital Universitario 12 de Octubre y al Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

En el operativo han intervenido agentes de Policía Municipal y efectivos de Bomberos de Madrid, así como Policía Nacional, que se hace cargo de la investigación del suceso.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas