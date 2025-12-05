Última hora sobre la muerte de una niña de 13 años en Añaza: la Policía descarta terceras personas

Una menor de 13 años falleció en la tarde de ayer, jueves, tras precipitarse en el interior del edificio conocido como el mamotreto de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, según confirmaron fuentes de la Policía Local.
El suceso se produjo alrededor de las 20.50 horas, cuando la joven, vecina del barrio, se encontraba en el inmueble junto a otras dos menores, quienes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.
A su llegada, agentes de la Policía Local intentaron reanimar a la afectada, aunque no fue posible salvar su vida.
Las primeras informaciones apuntan a que la menor pudo precipitarse desde una altura aproximada de cinco plantas, si bien las circunstancias exactas siguen bajo investigación.
Hasta el lugar se desplazaron también efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos del Consorcio de Tenerife y Policía Nacional.
En un comunicado difundido en la mañana de este viernes, la Policía Nacional ha señalado que, “en principio, se descarta la participación de terceras personas”, manteniéndose abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.
El caso está siendo instruido por el Grupo de Homicidios.
El inmueble donde se produjeron los hechos es el conocido como mamotreto de Añaza, una construcción inacabada situada en la zona costera del distrito Suroeste de la capital tinerfeña.