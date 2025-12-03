Noche de celebración en Tito’s Bodeguitas con Ni 1 Pelo de Tonto

Tito’s Bodeguitas (Camino Durazno, 65 del Puerto de la Cruz) cumple en el presente 2025 sus primeros 16 años de vida y para celebrarlo, en su línea habitual de programación cultural, organiza una edición muy especial abierta a todo el público con entrada gratuita y con actuaciones en directo. La fiesta de aniversario tendrá lugar este jueves 4 de diciembre a las 19:00 h.
El plato fuerte de la noche será el concierto de la banda Ni 1 Pelo de Tonto, una de las formaciones más emblemáticas de la escena actual de en las Islas Canarias, conocida por su potente puesta en escena y su conexión con el público. Su actuación permitirá a los presentes disfrutar de una variada lista de grandes éxitos musicales de la última década.
Además, la velada contará con las actuaciones de Baby Black, en concierto acústico, y la sesión dj David Gutiérrez, completando una programación musical diversa y pensada para diferentes públicos. Además, también se estrenará el documental ’16 años después’.
En sus últimos años de existencia, Tito’s Bodeguitas ha establecido una línea regular de programación cultural, incluyendo actuaciones en directo, sesiones de humor, espectáculos de flamenco y sesiones de dj. El espacio de denominado como Titos Teatro se ha convertido en pocos años como uno de los referentes escénicos en el norte de la Isla.