Novedades importantes en el Tenerife Peñón Fest: añade una segunda fecha y más horas de música

El Tenerife Peñón Fest continuará ofreciendo en 2026 una amplia muestra del mejor pop-rock e indie de la escena musical española.
La novena edición del festival añade una segunda fecha y se celebrará el 23 y el 24 de octubre, para brindar así más horas de música, mayor oferta gastronómica, con sus ya tradicionales food trucks, y un recinto ampliado en la zona de aparcamientos del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife.
El cartel de artistas será anunciado próximamente, señalan desde la organización, que también invita a seguir la actualidad del festival en sus redes sociales y en el sitio web www.tenerifepenonfest.es.
IMPACTO ECONÓMICO
La edición de este año, celebrada el pasado 25 de octubre, contó con las actuaciones de Dani Fernández, Zahara, Nil Moliner, Carolina Durante, Bebe, Siloé y Sexy Zebras. El festival generó, exponen sus promotores, un impacto económico de más de cuatro millones de euros, “contribuyendo a la dinamización social y cultural de la ciudad”, y atrajo a público de diferentes partes de España y otros 14 países.
“Cada año, el Tenerife Peñón Fest crea una experiencia integral de ocio y cultura contemporánea para los amantes de la música en directo y, sobre todo, del pop-rock e indie en español”, resaltan desde la organización.
“En 2026 el festival seguirá apostando por un formato que aúna entretenimiento, ocio, gastronomía y música, con atracciones, food trucks de comida internacional y un claro compromiso con la accesibilidad y responsabilidad medioambiental”, añaden.
El Tenerife Peñón Fest cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, colaboran en su plasmación Naviera Armas Trasmediterránea y Pepsi-Cola.