Novedades importantes en el Tenerife Peñón Fest: añade una segunda fecha y más horas de música

El festival celebrará su novena edición el 23 y el 24 de octubre en un recinto ampliado en la zona de aparcamientos del Palmetum de la capital tinerfeña
Novedades importante en el Tenerife Peñón Fest
El festival se celebró este año el 25 de octubre. / DA
El Tenerife Peñón Fest continuará ofreciendo en 2026 una amplia muestra del mejor pop-rock e indie de la escena musical española.

La novena edición del festival añade una segunda fecha y se celebrará el 23 y el 24 de octubre, para brindar así más horas de música, mayor oferta gastronómica, con sus ya tradicionales food trucks, y un recinto ampliado en la zona de aparcamientos del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife.

El cartel de artistas será anunciado próximamente, señalan desde la organización, que también invita a seguir la actualidad del festival en sus redes sociales y en el sitio web www.tenerifepenonfest.es.

IMPACTO ECONÓMICO

La edición de este año, celebrada el pasado 25 de octubre, contó con las actuaciones de Dani Fernández, Zahara, Nil Moliner, Carolina Durante, Bebe, Siloé y Sexy Zebras. El festival generó, exponen sus promotores, un impacto económico de más de cuatro millones de euros, “contribuyendo a la dinamización social y cultural de la ciudad”, y atrajo a público de diferentes partes de España y otros 14 países.

“Cada año, el Tenerife Peñón Fest crea una experiencia integral de ocio y cultura contemporánea para los amantes de la música en directo y, sobre todo, del pop-rock e indie en español”, resaltan desde la organización.

“En 2026 el festival seguirá apostando por un formato que aúna entretenimiento, ocio, gastronomía y música, con atracciones, food trucks de comida internacional y un claro compromiso con la accesibilidad y responsabilidad medioambiental”, añaden.

El Tenerife Peñón Fest cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, colaboran en su plasmación Naviera Armas Trasmediterránea y Pepsi-Cola.

