‘El viaje de Nafissa’, nuevo libro infantil de Elsa López

La prestigiosa escritora Elsa López acaba de publicar el libro infantil El viaje de Nafissa, con ilustraciones de Víctor Jaubert.
El libro ha sido editado por la Viceconsejería de Acción Exterior y la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y el Centro de la Cultura Popular Canaria.
La presentación se llevará a cabo el miércoles día 3 de diciembre, a las 17:00 horas en el Palacio Salazar de Santa Cruz de La Palma.
El viaje de Nafissa habla de la emigración. La historia de la pequeña Nafissa es como todas las historias de aquellos que emprenden un viaje en patera buscando un lugar donde poder comenzar una vida mejor. Un viaje desde el dolor y el hambre, en busca de la felicidad, donde los pequeños lectores acompañarán a esta niña africana, en su larga travesía hacia la esperanza.
Elsa López hilvana con ternura y realismo la aventura de esta niña que parte de Hombori, una pequeña ciudad en de la región de Mopti en el centro-oeste de Mali para llegar a la lejana isla de La Palma.
El viaje de Nafissa es un cuento para todos los públicos, y en especial dirigido a las niñas y niños canarios que conviven en la escuela, en su entorno y en su día a día con tantas Nafissas, que han llegado a esta tierra tras superar traumáticos viajes en barcazas, con el sueño de lograr una vida mejor y la pena de haber dejado atrás a los suyos.
La publicación ha sido posible gracias a la iniciativa de la Unidad Técnica de Menores del Servicio de Acción Social del Cabildo Insular de La Palma y, en especial, de su equipo técnico, Meriem Ali Mohamed, Alejandra Martín Machín, Lucía Paloma López Rodríguez y Raquel Ramón El Hadi.
El libro combina a la perfección textos y dibujos en un formato de tapa dura, muy atractivo para los lectores más jóvenes. El prestigioso ilustrador Víctor Jaubert, da vida con su particular estilo a cada personaje, paisaje o elemento que la autora va describiendo con un exquisito lenguaje poético, que atrapará a todos los lectores.
La maquetación y el diseño han sido realizados por Diego J. Darias.
ELSA LÓPEZ (1943)
Catedrática y Doctora en filosofía. Miembro de la Academia Canaria de la Lengua. Miembro correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Embajadora de Buena Voluntad de la Reserva de la Biosfera Isla de La Palma ante la UNESCO. Medalla de Oro del Gobierno Canario 2016, Premio Taburiente 2018, Premio Emilio Castelar 2019, Premio Canarias de Literatura 2022 y Premio Victorina Bridoux de las Letras 2023.
Fundadora y directora de Ediciones La Palma desde 1989. Ha sido presidenta de la Sección de Literatura del Ateneo de Madrid (1987-88), presidenta del Ateneo de La Laguna (2011-2013), organizadora y coordinadora para el Gobierno de Canarias de los proyectos “El Papel de Canarias” (1993) y “Memoria de las Islas” (1994-2000) y directora de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores (2002-2006).
Ha obtenido el Premio Internacional de Poesía “Ciudad de Melilla” (1987), Premio Internacional de Poesía “Rosa de Damasco” (1989), Premio de Investigación José Pérez Vidal (1993), Premio Nacional de Poesía “José Hierro” (2000) y Premio de Poesía “Ciudad de Córdoba Ricardo Molina” (2005).
En poesía ha publicado El viento y las adelfas (1973), Inevitable Océano (1982), Penumbra (1985), Del amor imperfecto (1987), La Casa Cabrera (1989), La Fajana Oscura (1990), Cementerio de elefantes (1992), Al final del agua (1993), Tránsito (1995), Magarzas (1997), Mar de amores (2002), Ministerio del aire (Antología 1973-2003), Quince Poemas (de amor adolescente) (2003), La pecera (2005), A mar abierta (2006), Travesía (2006), De la A a la Z, Canarias (2008), Solo de amor (2008), Ofertorio (2008), A la Virgen de Las Nieves (2015), Viaje a la nada (2016), Últimos poemas de amor (2018), Hospital de mariposas (2020) y El país de mi abanico (2021).
Sus poemas han sido traducidos al árabe, francés, inglés, italiano, alemán, neerlandés y portugués. Parte de su obra poética está incluida en antologías nacionales e internacionales.
En narrativa ha publicado Memoria de un tiempo difícil (1986), José Pérez Vidal, biografía de un etnógrafo canario (1987), El corazón de los pájaros (2001), Las brujas de la isla del viento (2006), El Viaje (2008), Una gasa delante de mis ojos (2011), La isla del viento (2020), Ella quiere ser sorda (2021) y Ellas (2021).
Colabora con sus artículos en prensa y en revistas nacionales e internacionales.