Nuevo parking público en La Orotava: contará con 245 nuevas plazas

El Ayuntamiento de La Orotava sacará a concurso en breve el proyecto de creación de una nueva zona de estacionamiento en el municipio de La Orotava y, en concreto, en la zona de La Torrita, con 245 plazas. Con esta acción, el equipo de gobierno del consistorio villero cumple con uno de sus compromisos como es facilitar el aparcamiento a los vecinos de la Villa de Arriba. También se continúa con el objetivo de crear parkings próximos al casco histórico y zona comercial, que mejoren la movilidad y accesibilidad tanto para residentes como para visitantes.
El proyecto, encargado a la Sociedad Mercantil Pública Gesplan (Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental), contempla accesos desde las calles Villalba Hervás y Teobaldo Power, además de una conexión peatonal hacia el Jardín Victoria y el casco, facilitando la movilidad a pie entre ambos espacios. También se plantará vegetación en el entorno para mejorar laintegración paisajística de esta infraestructura.
La obra, que se prevé ejecutar en doce meses, supone una inversión de 2.535.839 euros, de los que un millón aporta el Gobierno de Canarias, otro millón el Cabildo de Tenerife, y el resto, más de medio millón de euros, el ayuntamiento de La Orotava, que además adquirió el solar por 1.300.000 euros para tal fin.
La parcela total abarca más de ocho mil metros cuadrados, de los que unos tres mil metros cuadrados se destinan a los aparcamientos que se distribuirán en dos parcelas, en distinta altura.
El proyecto se encuentra dentro del objetivo de la Agenda 2030 pues, en relación con los aparcamientos, se cumple con el modelo de movilidad sostenible. Así, el municipio de La Orotava cuenta con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PEMUS) y entre sus objetivos está el convertir buena parte de su conjunto histórico en un espacio para las personas y libre de la contaminación que producen los vehículos; por lo que es necesario contar con aparcamientos en la periferia del centro histórico y zona comercial del municipio. Este proyecto en La Torrita, a escasos metros del casco, permitirá que los ciudadanos dejen sus vehículos en esta nueva infraestructura y accedan de forma peatonal al centro. Además, el proyecto cumple con los objetivos de impulsar el uso de vehículos de bajas emisiones al contar con puntos de recarga eléctrica.