Golpe al tráfico de armas: la Guardia Civil desarticula una red criminal con ramificaciones en Tenerife

La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación Embarcadero-Bambú, una organización criminal dedicada a la adquisición, modificación y tráfico de armas de fuego, junto con la munición, para su venta en el mercado ilícito. Además, se les atribuye el tráfico de grandes cantidades de cocaína.
Con el análisis de la información obtenida, se han registrado siete domicilios en distintas localidades de las provincias de Sevilla y Tenerife, así como varias oficinas y naves vinculadas a la organización, donde se han incautado más de 30 armas de fuego y más de 1.300 cartuchos metálicos.
También se han intervenido sustancias estupefacientes, joyas y relojes de lujo, máquinas de contar dinero y más de 30.000 euros en metálico, así como diversos equipos específicos para la detección de vigilancias policiales.
Un banco de pruebas insonorizado para las armas
En el interior de una de las naves registradas se localizó una oficina que había sido convertida en un taller para la fabricación y transformación de armas de fuego, que eran fabricadas a demanda de otros grupos delictivos. Las naves contaban con un banco de pruebas insonorizado, donde los clientes podían probar las armas encargadas.
Paralelamente, los agentes constataron que la organización llegó a transportar semanalmente más de 50 kilos de cocaína desde Sevilla y Madrid hacia Tenerife. Durante la investigación se han intervenido varios paquetes que contenían más de 20 kilos de cocaína.
El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, competente en el caso, ha decretado el ingreso en prisión provisional sin fianza de cinco de los detenidos.