Pedro Pastor celebra en Canarias los 10 años de Locos descalzos con dos conciertos en noviembre

El cantautor Pedro Pastor regresará a Canarias este otoño para presentar su nuevo proyecto “10 Años — Locos Descalzos”, con dos conciertos especiales que tendrán lugar en Gran Canaria y Tenerife los días 20 y 21 de noviembre de 2026, respectivamente.
La primera cita será el 20 de noviembre en la Sala Alboroto (Las Palmas de Gran Canaria), con venta de entradas exclusiva a través de Tictra.
Un día después, el 21 de noviembre, actuará en Tenerife, en un recinto aún por confirmar. Las entradas para este concierto están disponibles en entradas.com.
UN ARTISTA IMPARABLE DE LA NUEVA CANCIÓN DE AUTOR
Con apenas 30 años y cinco discos publicados, Pedro Pastor se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la nueva generación de cantautores en España. Hijo del reconocido Luis Pastor y sobrino del también cantautor Pedro Guerra, ha desarrollado un sonido propio que fusiona canción de autor con ritmos latinoamericanos, africanos y un fuerte componente de mestizaje contemporáneo.
Su carrera suma más de 700 conciertos en diecisiete países, entre ellos México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica, Alemania, Francia o Portugal, consolidándolo como una figura imprescindible de la canción hispanohablante.
“10 AÑOS” DE UNA OBRA QUE SIGUE CRECIENDO
Este nuevo proyecto revisita y actualiza una década de canciones: un repertorio marcado por la rebeldía, la mezcla cultural, el aprendizaje y una mirada crítica y poética hacia el mundo. El directo ofrecerá versiones renovadas de obras esenciales, junto con nuevos arreglos que reflejan su madurez artística.