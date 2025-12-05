sucesos

Pelea en un vuelo con destino Tenerife: la agresión fue contra el tripulante de cabina

La tripulación pidió asistencia médica y la presencia de la Policía a su llegada al aeropuerto
Declaran la emergencia en un vuelo de Canarias por posible humo a bordo
Un vuelo procedente de Edimburgo tuvo que recibir prioridad en la aproximación al Aeropuerto de Tenerife Sur tras registrarse un incidente a bordo que obligó a la tripulación a solicitar asistencia urgente. Según informó Controladores Aéreos en la red social ‘X’, durante el trayecto se produjo una pelea en la que, al parecer, habrían agredido a un tripulante de cabina (TCP).

Ante la situación, la tripulación pidió asistencia médica y la presencia de la Policía a su llegada al aeropuerto. Desde la torre, los controladores aseguraron que recortaron “al máximo” la aproximación del avión para facilitar un aterrizaje prioritario mientras se coordinaba en tierra la llegada de los servicios necesarios.

Controladores Aéreos expresó además su apoyo tanto a las tripulaciones como a los pasajeros que deben enfrentarse a “situaciones tan desagradables” durante los vuelos.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado del TCP ni sobre posibles detenidos o sanciones.

