Aprovecha su acceso a zonas restringidas del aeropuerto Tenerife Norte y acaba investigada por la Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil asignados a la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera del aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna han abierto diligencias para investigar a una empleada de una empresa del recinto aeroportuario por su presunta relación con la sustracción de artículos en un comercio situado en las instalaciones.
Según la investigación, la trabajadora habría aprovechado su acceso autorizado a zonas restringidas para llevar a cabo estas acciones.
La actuación se inició tras la denuncia presentada por el establecimiento afectado, cuyos responsables detectaron la ausencia de varios productos expuestos en vitrinas.
El material permanecía cubierto con lonas cuando el local cerraba al público, a la espera de la reapertura coincidiendo con la llegada de nuevos vuelos.
A partir de estos hechos, la Guardia Civil llevó a cabo diferentes gestiones para aclarar lo ocurrido. Con ellas, los agentes reunieron los elementos necesarios para identificar a la empleada y considerarla presunta autora de las sustracciones.
Dado que el aeropuerto es una instalación catalogada como zona crítica, y que su personal cuenta con tarjetas específicas de acceso (T.I.A) para entrar en áreas de seguridad restringida, la trabajadora investigada ha perdido su acreditación para acceder a zonas aeroportuarias.