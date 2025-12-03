Dos vuelos salen de Tenerife Norte y se ven obligados a regresar al aeropuerto

Dos vuelos que han despegado este miércoles desde el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna con destino La Palma tuvieron que regresar al punto de origen debido a la meteorología adversa registrada en el aeropuerto palmero.
Según han informado fuentes de Aena a Diario de Avisos, uno de los vuelos era de la compañía Binter y otro de Canaryfly.
El vuelo NT604 de Binter, programado para despegar de Tenerife Norte a las 08.00 horas y aterrizar en La Palma a las 08.30 horas, acabó registrando una llegada final a las 09.00 horas con estado “Desviado”.
Por su parte, el vuelo PM412 de Canaryfly, con salida prevista a las 07.45 horas y llegada estimada a las 08.15 horas, despegó finalmente a las 07.40 horas. La llegada se produjo a las 08.45 horas, también con estado “Desviado”, volviendo igualmente al aeropuerto tinerfeño como nuevo destino.
El gestor aeroportuario también ha informado a través de sus canales oficiales de la presencia de condiciones meteorológicas desfavorables en el Aeropuerto de La Palma.
AENA insta a los pasajeros con vuelos previstos a consultar el estado de sus operaciones con la aerolínea correspondiente con cada aerolínea ante posibles variaciones operativas.