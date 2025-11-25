Agresión en un vuelo que salía de Canarias: detienen a una luchadora de MMA por atacar a dos guardias civiles

Una pasajera identificada como Sinead Kavanagh, luchadora profesional de MMA, fue detenida este lunes en el aeropuerto de Gran Canaria después de protagonizar un incidente a bordo de un avión con destino a Irlanda, según ha publicado Canarias7.
La tripulación del vuelo pidió apoyo de la Guardia Civil al no lograr contener el comportamiento de la pasajera.
Cuando los agentes llegaron a la aeronave, la mujer opuso resistencia y, de acuerdo con la información del medio digital, llegó a golpear a dos guardias civiles en varias ocasiones, provocándoles lesiones que motivaron su baja laboral.
Tras varios minutos de tensión, los agentes lograron reducirla y fue trasladada a dependencias de la Guardia Civil en Vecindario, donde permaneció durante la noche.
Este martes, la detenida fue puesta a disposición del juzgado de guardia de Telde, que decretó su libertad provisional, quedando investigada por un presunto delito de lesiones y atentado contra la autoridad.