sucesos

Agresión en un vuelo que salía de Canarias: detienen a una luchadora de MMA por atacar a dos guardias civiles

La tripulación del vuelo ha pedido apoyo al no lograr contener su comportamiento
Agresión en un vuelo que salía de Canarias: detienen a una luchadora de MMA por atacar a dos guardias civiles. Vía redes
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Una pasajera identificada como Sinead Kavanagh, luchadora profesional de MMA, fue detenida este lunes en el aeropuerto de Gran Canaria después de protagonizar un incidente a bordo de un avión con destino a Irlanda, según ha publicado Canarias7.

La tripulación del vuelo pidió apoyo de la Guardia Civil al no lograr contener el comportamiento de la pasajera.

  1. Estalla una pelea con escupitajos entre dos escoceses “borrachos” en un vuelo con destino a Tenerife
  2. Un vuelo hacia Canarias, obligado a aterrizar de emergencia por una pelea en pleno avión

Cuando los agentes llegaron a la aeronave, la mujer opuso resistencia y, de acuerdo con la información del medio digital, llegó a golpear a dos guardias civiles en varias ocasiones, provocándoles lesiones que motivaron su baja laboral.

Tras varios minutos de tensión, los agentes lograron reducirla y fue trasladada a dependencias de la Guardia Civil en Vecindario, donde permaneció durante la noche.

Este martes, la detenida fue puesta a disposición del juzgado de guardia de Telde, que decretó su libertad provisional, quedando investigada por un presunto delito de lesiones y atentado contra la autoridad.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas