Creíamos que el plátano era el producto más exportado de Canarias. Nuevas regulaciones revelan lo equivocados que estábamos

Durante años se asumió que el plátano de Canarias era el producto más representativo de la actividad exportadora de las Islas. La tradición agrícola, el respaldo europeo y su presencia estable en la Península reforzaron esa percepción durante décadas.
El plátano continúa siendo un cultivo esencial, con ventas totales que rondan los 400 millones de euros anuales. Su papel económico es indiscutible, aunque su crecimiento se ve condicionado por los altos costes de producción, el encarecimiento de insumos y la presión de mercados competidores.
Mientras este sector mantiene cifras estables, otro ha experimentado un avance inesperado.
Un nuevo ‘campeón’ en exportaciones
La reciente COP11 (Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco) celebrada en Ginebra, que define las líneas de control del tabaco a nivel global, ha vuelto a situar en el centro del debate a los territorios productores. En este contexto, regiones como Extremadura han advertido del posible impacto económico de las nuevas medidas.
La preocupación se extiende también al Archipiélago. El tabaco elaborado en Canarias ha triplicado sus exportaciones en los últimos tres años, superando los 127 millones de euros en 2024, una cifra que, según el informe de la Mesa del Tabaco elaborado por AFI (Analistas Financieros Internacionales), sitúa al sector por encima de los 112 millones alcanzados por el plátano canario en ese mismo periodo.
Actualmente, el tabaco representa alrededor del 34 % de las exportaciones de manufacturas de las Islas y destaca por su productividad: cada empleo asociado genera más de 142.000 euros en ventas al exterior.
Canarias, atenta a las nuevas reglas del sector
El aumento de las exportaciones coincide con un momento clave para la industria tabaquera europea. El COP11 ha impulsado nuevas acciones regulatorias cuyo alcance afecta directamente a las regiones productoras y a sus estructuras industriales.
La Asociación Canaria de Industriales del Tabaco (ACIT), a través de su directora general, Yaiza Castilla, ha expresado su inquietud por los posibles efectos de este nuevo marco. En declaraciones a Europa Press, recordó que “el tabaco es la primera exportación de Canarias, con unas ventas de 127 millones de euros en 2024”.
Aunque Canarias no comparte el modelo agrícola de Extremadura, sí depende de un sector de tabaco transformado implantado en el Archipiélago desde hace décadas. Las empresas instaladas en las Islas observan con preocupación que Bruselas avance hacia medidas más restrictivas sin un análisis específico del impacto en las Regiones Ultraperiféricas (RUP), un elemento clave en la defensa de los sectores industriales de Canarias.