Una playa de Tenerife se prepara para la posible llegada de ballenas y delfines: “Necesitamos asesoramiento”

Tenerife ha realizado un simulacro de varamiento de cetáceos en la playa de El Médano, una iniciativa que busca coordinar la asistencia a mamíferos marinos hasta la llegada de personal veterinario y autorizado, así como capacitar al personal en un ejercicio multidisciplinar entre administraciones, entidades públicas y privadas.
La consejera de Medio Natural del Cabildo, Blanca Pérez, ha precisado en una nota de prensa que era “necesario” hacer un simulacro de varamientos de cetáceos en la isla porque “suele ocurrir que varan por una muerte natural o tras colisiones con embarcaciones”, por lo que se requiere la intervención de de las distintas administraciones, entidades y voluntariado y protocolizar las actuaciones y funciones. “Necesitamos asesoramiento técnico y científico de todos, aunque la competencia del Cabildo es la retirada del animal”, ha dicho.
Así, bajo bajo la coordinación de los veterinarios de Centro de Recuperación de Fauna Salvaje (CRFS) de La Tahonilla, el equipo veterinario del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la ULGC en coordinación de con la Fundación Loro Parque, en el ejercicio participaron miembros y personal del propio Ayuntamiento de Granadilla con su alcalde al frente, José Domingo Regalado, miembros de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Consorcio de Bomberos, de la Agrupación de Protección Civil y Cruz Roja.
También se hizo partícipe de ejercicio a vecinos y visitantes en la playa
Recuerda el Cabildo tinerfeño que cuando se es testigo de una incidencia de este tipo se debe llamar al 112, que será quien active al CRFS de La Tahonilla para que la intervención sea “un éxito” con ayuda de los ayuntamientos y las policías locales, entre otros, que son esenciales para montar un dispositivo de seguridad.
El Catedrático de Patología Animal de la ULGPC, Antonio Fernández, ha puesto en valor el trabajo realizado para apoyar el protocolo de atención a los cetáceos que está realizando el centro de La Tahonilla, que se ha convertido en “referencia” para salvar animales y conservar la biodiversidad en la Isla.
Ha destacado la presencia de veterinarios de su universidad, el trabajo y apoyo de las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ayuntamiento, así como la Fundación Loro Parque, “que ha cedido infraestructuras y logística para apoyar los trabajos de sobre los varamientos”.
SOBRE EL EJERCICIO
La actividad se dividió en una parte teórica y otra práctica, todo ello en el espacio acotado de la playa de El Médano. Por una parte, se desarrolló un simulacro enfocado a la atención a cetáceos de pequeño tamaño en grupo y cuya asistencia se enfocó en la distribución de las tareas ante una incidencia de varamiento creada.
Ante este cuadro se distribuyeron los distintos roles, como los de la asistencia primera, la evaluación de personal veterinario o responsables de logística. Además, se determinó la toma de decisiones por parte de los expertos, como son la eutanasia, reintroducción del animal al mar o su traslado a un centro de recuperación.
El segundo acto tuvo que ver con la simulación del varamiento de un cetáceo de tamaño medio al que se le dio asistencia sobre la arena, dándose formación sobre la utilización de pontón de rescate para su transporte y su reintroducción.