Ploom elige Canarias para presentar su último dispositivo

Las Palmas de Gran Canaria fue la localización elegida por Ploom para presentar en España su nuevo dispositivo para tabaco calentado, Ploom AURA. El acto tuvo lugar el pasado 28 de noviembre en la Fábrica de Pienso y reunió a creadores de contenido, consumidores y demás invitados, en una experiencia que mezcló tecnología, diseño y puesta en escena.
El evento arrancó a las 19:30 horas con un cóctel de bienvenida y música en directo. La actriz Macarena Gómez, maestra de ceremonias, fue la encargada de introducir el momento más esperado de la noche: la revelación oficial del nuevo Ploom AURA, el nuevo dispositivo de la marca que supone una apuesta clara por la innovación, la personalización y un diseño pensado para satisfacer a las demandas de los usuarios adultos.
La presentación rompió con el formato tradicional. Cuatro bailarines de luz protagonizaron un espectáculo visual que acompañó el lema de la noche, “Descubre tu aura”, animando a los asistentes a conectar con la identidad del nuevo producto.
Tras la revelación, los invitados pudieron recorrer las llamadas Aura Room, tres espacios inmersivos diseñados para acercarse a la propuesta de Ploom desde diferentes perspectivas. En el primero, un taller de perfumes permitía crear una fragancia personalizada; en otro, una tarotista ofrecía lecturas centradas en la energía personal; y el último servía para conocer de cerca las características del dispositivo.
La noche continuó con una cena y música en directo, que pusieron el cierre a una jornada pensada para mostrar la nueva apuesta tecnológica de la marca.
Una nueva era
Con este lanzamiento, Ploom inaugura una nueva etapa en la que prioriza la innovación y un diseño más evolucionado. El dispositivo, fruto de estudios de consumo y pruebas de uso, presenta una silueta más estilizada y cómoda, alineada con las necesidades actuales de los consumidores adultos.
Ploom AURA continúa la apuesta de la marca por la innovación y el diseño, disponible en cuatro colores y con carcasas intercambiables para personalizarlo. La barra de luz, un rasgo distintivo del dispositivo refuerza su identidad y se convierte en el distintivo visual clave de esta nueva generación.
Este nuevo dispositivo incorpora la tecnología Smart HeatFlow, que calienta el tabaco sin quemarlo y ofrece un inicio automático para simplificar la experiencia. Entre sus ventajas destacan el menor olor y el hecho de no generar humo ni ceniza.
La presentación en la capital grancanaria sirvió para mostrar las principales novedades de este lanzamiento, con el que la marca pretende reforzar su posicionamiento en el sector a través de la innovación y el diseño. Una combinación de diseño, tecnología y experiencia que, según la compañía, marca el comienzo de su nueva etapa.
