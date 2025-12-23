Las series españolas tendrán sus primeros premios y la gala será en Tenerife: todo lo que necesitas saber

El Círculo de Profesionales de las Series Españolas organizará en 2026 la primera edición de los Premios Anillos de Oro, cuya gala se celebrará el 20 de junio en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.
Este martes se ha abierto el proceso de inscripción de series para optar a los 23 galardones que habrá en liza, en unos premios que nacen con el propósito de consolidarse como una de las grandes citas referentes del panorama audiovisual español, indica el Círculo de Profesionales en un comunicado.
Entre las 23 categorías, para las que habrá tres finalistas, figuran los premios de Mejor Serie de Ficción, Mejor Serie de No Ficción, Mejor Serie de Comedia, Mejor Guion Original o Mejor Guion Adaptado, como sellos de calidad para cualquier producción.
Las artes interpretativas también ocuparán un lugar de honor, con distinciones como Mejor Actor Protagonista, Mejor Actriz Protagonista, Mejor Intérprete de Reparto y Mejor Intérprete Revelación, destinadas a celebrar el talento y la fuerza de las grandes interpretaciones del año.
A estos galardones se sumarán los dedicados a los equipos técnicos, abarcando desde Mejor Producción Ejecutiva y Mejor Dirección de Producción, hasta categorías esenciales como Mejor Casting, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Dirección de Arte, Mejor Fotografía, Mejor Sonido, Mejor Música, Mejor Edición o Montaje y Mejor Postproducción y Recursos Digitales.
Además, los Premios Anillos de Oro amplían su horizonte con categorías que celebran la internacionalización y a la industria, como Mejor Serie Latinoamericana, Mejor Film Commission o Film Office y Mejor Serie Internacional.
Por último, y fuera de votaciones, el Comité Promotor del Círculo de Profesionales de las Series Españolas será el encargado de otorgar el Premio de Honor: el Premio Especial “Anillos de Oro”, un reconocimiento extraordinario destinado a distinguir trayectorias profesionales que han dejado una huella imborrable en el sector.
Cómo optar a los Premios Anillos de Oro
Las plataformas o productoras que quieran optar a los premios podrán inscribir sus series a través del formulario habilitado en la web oficial de los Premios (premiosanillosdeoro.com) hasta el próximo 20 de febrero.
Deben ser producciones o coproducciones españolas, rodadas en castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales de España, y emitidas a través de televisión pública, privada o plataformas digitales.
Una vez inscritas las series, los miembros del Círculo de Profesionales de las Series Españolas serán los encargados de votar a los proyectos que se alzarán con cada uno de los premios.
Este proceso de votación arrancará a partir del 4 de marzo y se extenderá hasta el 24 de abril, y las tres series finalistas de cada categoría se anunciarán a inicios de mayo.