La serie número 1 en 100 países en Apple TV, convierte Canarias en Centroamérica y casi 'cuela'

Canarias vuelve a ser escenario de una gran producción internacional. La nueva serie Pluribus, creada por Vince Gilligan —responsable de éxitos como Breaking Bad y Better Call Saul— ha elegido varias localizaciones del Archipiélago para recrear parte del intenso viaje de uno de sus protagonistas a través del continente americano, aunque lo que aparece en pantalla no siempre es lo que parece.
En uno de los episodios más recientes, la ficción sitúa al espectador en distintos puntos de Centro y Sudamérica, con selvas, caminos rurales y poblaciones aisladas que forman parte del periplo vital del personaje de Manousos.
Sin embargo, buena parte de esas escenas fueron grabadas en espacios naturales y núcleos rurales de Canarias, aprovechando la diversidad paisajística de las Islas.
Los escenarios que aparecen en la serie
Según la propia narrativa de la serie, Manousos inicia su recorrido en Paraguay y atraviesa diferentes países del continente americano rumbo al norte. A lo largo del episodio se mencionan lugares como Quito, Tocopilla o la peligrosa selva del Darién, una región real situada entre Panamá y Colombia, conocida por sus duras condiciones naturales.
Este viaje ficticio se apoya en mapas, referencias geográficas y paisajes exuberantes que refuerzan la sensación de travesía extrema y supervivencia, uno de los recursos narrativos recurrentes en la obra de Gilligan.
Los lugares reales de Canarias donde se grabó Pluribus
Aunque la serie sitúa la acción en América, el rodaje tuvo lugar en distintas zonas de La Palma y Gran Canaria. En el caso de la Isla Bonita, el rodaje se desarrolló principalmente en espacios naturales de alto valor ambiental.
La Palma Film Commission ha señalado localizaciones como el Bosque de Los Tilos, uno de los enclaves de laurisilva más representativos del Archipiélago, y Cubo de La Galga, ambos utilizados para recrear los tramos más frondosos y selváticos del viaje del protagonista.
Por su parte, Gran Canaria Film Commission ha destacado el municipio de San Bartolomé de Tirajana, cuyos paisajes sirvieron para dar vida a distintas poblaciones sudamericanas que aparecen durante el trayecto por carretera.
El medio Canarias 7 ha identificado también zonas como La Laja, los riscos de San Nicolás o el entorno del castillo de San Francisco, integradas en distintas secuencias del episodio.
El uso de estos escenarios demuestra, una vez más, la versatilidad paisajística de Canarias, capaz de transformarse en selvas tropicales, caminos rurales o regiones montañosas de otros continentes sin salir del territorio insular.
Un guiño canario que no pasó desapercibido
Entre las escenas rodadas en las Islas, hay un detalle que ha llamado especialmente la atención de los espectadores canarios.
En un momento concreto del episodio aparece un personaje secundario hablando con acento canario, un guiño que ha sido celebrado en redes sociales por los seguidores locales de la serie y que refuerza la conexión entre la producción y el Archipiélago.
De qué va Pluribus, sin destripar la historia
Pluribus es la nueva apuesta de Vince Gilligan tras el cierre del universo de Breaking Bad. La serie combina drama, tensión psicológica y conflictos morales, y se articula en torno a varios personajes cuyas decisiones los llevan a situaciones límite.
Sin entrar en spoilers, la trama alterna dos líneas narrativas principales: por un lado, personajes obligados a adaptarse a nuevas reglas impuestas por fuerzas externas; por otro, historias marcadas por el desplazamiento, la supervivencia y la resistencia física y emocional.
El viaje de Manousos es uno de esos ejes, planteado como una travesía extrema que pone a prueba tanto el cuerpo como la voluntad.
Pluribus ha tenido una gran acogida en Apple TV. Se estrenó el 7 de noviembre con dos episodios que la convierten en el mejor estreno de una serie dramática en la plataforma de vídeo bajo demanda, tras arrasar en los más de 100 territorios en los que está disponible.