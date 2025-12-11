Drago consigue en La Laguna blindar la protección del drago canario

El Pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha aprobado este jueves por unanimidad una moción presentada por la concejala Carmen Padilla Curbelo, del grupo Drago Verdes Canarias, destinada a reforzar la protección del drago canario en el municipio.
La iniciativa se fundamenta en una serie de hechos registrados en octubre, cuando el partido recibió una denuncia por las condiciones en las que se encontraba un ejemplar situado en una finca de propiedad privada, con un pie de más de 75 años y un tronco de 1,75 metros de circunferencia.
Según la moción, en el enclave se habían retirado los muros de protección, lo que dejó expuesto al ejemplar, además de la existencia de maquinaria cercana y movimientos de tierra.
La formación remitió un escrito al Ayuntamiento y al Cabildo de Tenerife solicitando medidas, entre ellas la inspección de la parcela y el análisis del estado del drago. La moción detalla el valor ecológico, biológico y cultural de esta especie emblemática, destacando su presencia histórica en Canarias y su reconocimiento dentro del Catálogo Español de Especies Protegidas.
El texto recuerda que el drago canario forma parte del patrimonio natural del Archipiélago y que su protección se enmarca en diversas normativas ambientales, incluidas figuras de especial interés como el Catálogo de Árboles Singulares de Canarias y el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. La moción también expone la importancia cultural de esta especie, vinculada tradicionalmente a usos medicinales, tintóreos y madereros, así como su presencia en bienes patrimoniales y en el imaginario histórico de las Islas.
Acuerdos aprobados por el Pleno
La iniciativa incorpora diez acuerdos:
- Revisar y actualizar el Catálogo Local de Arbolado de La Laguna, prestando especial atención a los ejemplares singulares del municipio y contemplando elementos de edad, protección y estado fitosanitario.
- Elaborar un inventario local de ejemplares protegidos, incorporándolos al Catálogo Vegetal del Plan General.
- Instar al Cabildo de Tenerife a revisar su propio catálogo con el fin de incorporar nuevos árboles singulares municipales.
- Solicitar la retirada de maquinaria y materiales pesados que puedan afectar al arbolado incluido en los catálogos municipales y autonómicos.
- Promover una ordenanza municipal de protección del drago canario en La Laguna.
- Realizar un estudio de los hábitats y condiciones ambientales necesarios para su preservación, así como los riesgos derivados de actividades urbanísticas.
- Revisar los usos del suelo en zonas donde existan dragos, incorporando medidas adaptadas a las necesidades del municipio.
- Exigir que cualquier obra pública o privada siga protocolos específicos de actuación supervisados por un técnico ambiental.
- Prohibir el uso de árboles y plantas como estructuras para alumbrado navideño o elementos ornamentales que puedan provocar daños fisiológicos.
- Precisar las responsabilidades de los propietarios y empresas que incumplan las medidas de protección.
La moción fue firmada en La Laguna el 4 de diciembre de 2025 por Carmen Padilla Curvelo, concejala de Drago Verdes Canarias.