santa cruz

Bermúdez afirma que las protestas que afectan a los vecinos de Santa Cruz no son la vía para tratar las demandas del taxi

“Las manifestaciones que bloquean la movilidad no ayudan a avanzar en soluciones”, sentencia el alcalde
Bermúdez afirma que las protestas que afectan a los vecinos no son la vía para tratar las demandas del taxi
Taxis en Santa Cruz de Tenerife
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Ayuntamiento capitalino ha reiterado su compromiso con el diálogo permanente que mantiene con el sector del taxi y su voluntad inequívoca de continuar trabajando antes, durante y después de cualquier reivindicación.

Por ello, lamenta que se estén promoviendo acciones y manifestaciones que perjudican directamente a los vecinos, al tráfico y a la actividad económica de la ciudad, especialmente cuando mantiene abiertos todos los cauces de negociación y su disposición a seguir conversando para encontrar soluciones eficaces y consensuadas.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, recordó que “en la Mesa del Taxi se ha dado siempre información detallada, propuestas concretas y atención directa por parte del Ayuntamiento” e insistió en que “las manifestaciones que bloquean la movilidad no ayudan a avanzar en soluciones”.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas