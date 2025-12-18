Este es el último tramo de la calle La Rosa que ha reabierto a vehículos y peatones

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Obras, ha abierto al tránsito peatonal y al tráfico de vehículos un nuevo tramo de las obras de rehabilitación de la calle La Rosa, en este caso hasta la calle San Francisco Javier, “una ejecución estratégica para el centro de la capital que permitirán poner en valor un corredor accesible para los peatones y las compras en los comercios desde el cuartel de Almeyda hasta el Mercado Nuestra Señora de África”, señaló ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez.
El regidor destacó que “el impulso a las obras de rehabilitación y modernización de La Rosa han mantenido una constante y la Junta de Gobierno del pasado día 9, aprobó una modificación que aumentó 1,3 millones de euros lo previsto en el presupuesto inicial. De esta manera, se persigue paliar las consecuencias de imprevistos detectados al inicio de la ejecución de los trabajos, confiando en que en mayo del próximo año ya podremos dar por terminada la rehabilitación integral de esta calle”.
Por su parte, el edil de Obras, Javier Rivero, detalló que “en estos momentos se ha procedido la apertura de este nuevo tramo hasta San Francisco Javier, que unida a la de octubre hasta la calle San Antonio, que fue devuelta a su sentido original de subida hacia la calle Méndez Núñez, van dibujando el estado definitivo en que quedará esta crucial arteria de la capital”.
Añadió que “estas dos últimas aperturas han permitido que se produzca un alivio en el tráfico y el tránsito interior en el barrio de El Toscal, a la misma vez que ya se prevé la puesta en funcionamiento de los nuevos contenedores soterrados desde el pasado mes de noviembre”.
Plazo final
Rivero dijo que “tal y como trasladamos en junio de 2024, duplicar la ejecución de la obra actuando en dos fases a la vez ha permitido mejorar el ritmo de la ejecución, cuyo objetivo era terminar los trabajos hasta la calle San Francisco Javier antes de finalizar el año, que se ha logrado. El impulso nos ha permitido continuar hasta la calle San Vicente Ferrer dentro de la ejecución de las fases 3 y 4, sin modificar la estimación comunicada a vecinos y comerciantes en abril del pasado año sobre la estimación de 12 meses de retraso previsto sobre el plazo inicial de los trabajos”.
Mientras, la concejala del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, trasladó el agradecimiento a vecinos, comerciantes y centros educativos “por su paciencia por unas obras que siempre se sufren, pero que se disfrutarán cuando estén concluidas”.