Rescatan un cayuco con unas 40 personas cerca de la costa de Tenerife

La entidad estatal ha trasladado hasta la zona a la Salvamar Alpheratz que acompaña al cayuco hasta el puerto de Los Cristianos, en el municipio tinerfeño de Arona
Salvamento Marítimo ha rescatado un cayuco con unas 40 personas a bordo que fue localizado a unos 400 metros de Costa del Silencio, en el sur de la isla de Tenerife.

Fuentes de Salvamento Marítimo han informado a EFE que sobre las 7:30 horas de este lunes se recibió una alerta desde el Centro de Emergencias y Salvamento de Canarias en la que se informaba de la presencia de la embarcación.

La entidad estatal ha trasladado hasta la zona a la Salvamar Alpheratz que acompaña al cayuco hasta el puerto de Los Cristianos, en el municipio tinerfeño de Arona.

