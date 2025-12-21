Los bomberos rescatan de un barranco a un hombre herido en Tenerife

Un hombre de 42 años ha sido rescatado este domingo del barranco de Santos, en Tenerife, después de sufrir una caída.
El afectado, que presentó heridas de carácter moderado, fue rápidamente auxiliado por los bomberos y evacuado a un hospital para su atención médica, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El accidente ocurrió sobre las 8:30 horas, cuando una llamada alertó al 112 de que una persona se había precipitado en el barranco y necesitaba asistencia sanitaria.
De inmediato, se activaron los recursos de emergencia disponibles y los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife llegaron al lugar para rescatar al hombre y evacuarlo hasta el punto de encuentro con los servicios de ambulancia.
Tras ser estabilizado, el afectado fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias.