Piden auxilio en plena noche en Canarias y los bomberos se encuentran con algo más

Una senderista, de 60 años y alemana, fue rescatada este sábado tras sufrir una caída accidental mientras realizaba una ruta en la zona de La Merica, en el municipio de Valle Gran Rey, en La Gomera.
El incidente se produjo a las 20:16 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Tras recibir la alerta, en la que se comunicaba que una mujer había sufrido una caída en un sendero, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
En el operativo participaron una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), los Bomberos voluntarios de Valle Gran Rey, la Guardia Civil y el CECOPIN.
Los bomberos localizaron y rescataron a la senderista accidentada y la trasladaron fuera del sendero hasta un punto accesible para la ambulancia.
El personal sanitario del SUC la valoró y asistió en el lugar, presentando un traumatismo de carácter moderado en una extremidad inferior, y posteriormente fue trasladada al centro de salud de Valle Gran Rey.
Durante el transcurso del rescate, los bomberos localizaron a otra senderista que se encontraba ilesa, pero desorientada al no disponer de iluminación artificial frontal, y la acompañaron hasta la salida del sendero.