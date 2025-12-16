Retenciones en la TF-5: solicitan precaución

La autopista TF-5 registra importantes retenciones a esta hora de la mañana la altura de Taco en sentido Santa Cruz de Tenerife, lo que está provocando un colapso de la circulación en la zona, según ha informado el 112 Canarias.
La avería de un camión sería la causa de estas retenciones, desde el servicio de emergencias se ha confirmado que no se han registrado heridos como consecuencia del incidente, aunque se solicita máxima precaución a los conductores que circulan por este tramo.
Los servicios competentes trabajan en estos momentos para restablecer la normalidad del tráfico lo antes posible, mientras se recomienda a los usuarios de la vía que extremen la prudencia y, si es posible, utilicen rutas alternativas.