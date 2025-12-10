Riviani protagoniza una nueva entrega de Few en El Nido

La escena electrónica en Tenerife ha evolucionado entre desafíos constantes desde sus inicios. La naturaleza experimental del género, siempre orientada hacia el futuro, ha exigido a artistas y promotores un compromiso sostenido para consolidar propuestas que, con frecuencia, requieren tiempo, paciencia y una visión a largo plazo. En un contexto donde la rentabilidad inmediata suele primar, los proyectos de vanguardia continúan enfrentándose a obstáculos que dificultan su desarrollo, especialmente cuando buscan abrir caminos alternativos dentro del panorama musical de la isla.
En este marco, El Nido se presenta como un espacio destinado a impulsar nuevas iniciativas dentro de la electrónica. Situado en la planta superior de Papagayo Tenerife, en Playa de Las Américas, este enclave ha sido concebido como un refugio creativo donde distintas promotoras pueden dar forma a sus proyectos en un entorno íntimo, permitiendo un crecimiento gradual y una conexión cercana con el público.
Cada viernes, El Nido ofrece una programación diversa que abarca géneros como house, techno, melodic techno, garage o tech house, con el propósito de mostrar una visión amplia y plural de la electrónica contemporánea.
Este viernes, 12 de diciembre, la marca Few llegará a El Nido con un concepto basado en el minimalismo y en la búsqueda de la belleza en los detalles. Su propuesta apuesta por generar atmósferas cálidas y cercanas, con un enfoque en experiencias que fomenten la conexión entre artista y público. Su orientación hacia espacios acogedores ha logrado atraer a una audiencia selecta, interesada en una inmersión sonora que resalta la sensibilidad y la energía característica de la electrónica.
El evento contará como cabeza de cartel con Riviani, artista que inició su trayectoria en 2012 explorando el house y el deep house. Su estilo, influenciado por figuras como Héctor Couto, Cuartero o East End Dubs, combina ritmos envolventes con atmósferas emotivas. Su labor creativa se centra en la experimentación y en la búsqueda de nuevas sensaciones, un proceso que le ha permitido consolidar una identidad propia dentro de la escena. Sus planes a futuro incluyen el lanzamiento de su propio sello discográfico, además de continuar expandiendo su presencia en el ámbito internacional. El cartel se completa con los artistas locales M.U.S.E, Heecthor, Luis Castilla, Joel Díaz y Barto.
El día 24, coincidiendo con la celebración de Nochebuena, será el turo para Mindout, un proyecto originado en el sur de Tenerife que propone un enfoque conceptual en el que la música electrónica se concibe como una experiencia cuidada, con identidad y un marcado sentido estético. Su línea artística se inclina hacia el melodic techno, el indie dance y las vertientes más sensibles del techno actual.
El invitado principal para la edición de Nochebuena será Tharat, productor y dj español que destaca por su aproximación emocional al Melodic House & Techno. Su sonido combina atmósferas profundas, estructuras rítmicas complejas y melodías introspectivas, logrando equilibrar la potencia del club con un carácter meditativo. Sus trabajos, publicados en sellos como Habitat Records, Zamna Records, Sony Music, Rose Avenue o Ultra, acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidándolo como una figura emergente en el ámbito internacional. El line up para ese día se completa con los creadores del propio concepto, Saintbull y Aless D, junto al artista local Cruxcez.