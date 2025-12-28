Román Rodríguez llama a la unidad de las izquierdas canarias para hacer frente al “tsunami ultraderechista”

Román Rodríguez, secretario nacional de Estrategia, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) considera esencial la unidad del espacio de las izquierdas canarias para hacer frente al tsunami reaccionario y preservar las políticas sociales, la democracia y el autogobierno.
Con un programa de nítida defensa de los trabajadores y trabajadoras, las pensiones y los servicios públicos, los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, el acceso a la vivienda, la lucha contra la Crisis Climática o la apuesta por un modelo económico sostenible y justo.
Rodríguez asevera que en 2025 en el mundo se ha impuesto el autoritarismo, el belicismo, los planteamientos más reaccionarios, la persecución de la disidencia y el absoluto desprecio a la legalidad internacional. “Continuando la guerra en Ucrania y completándose un auténtico genocidio en Gaza, sin la menor reacción de la comunidad internacional. Con los intentos de impedir que los saharauis decidan su propio destino. Con las amenazas de Trump a la Unión Europea y su actitud cada vez más imperialista. Un mundo el que se pretende vaciar de contenido a la democracia y acabar con el estado social nacido tras la IIª Guerra Mundial, para establecer, sin el menor disimulo, un nuevo orden al servicio de los exclusivos intereses de los multimillonarios”.
El secretario de Programas de NC-bc asegura que, en ese marco, su organización ha ejercido en el Parlamento canario una oposición tenaz, consecuente y propositiva a las políticas conservadoras del Gobierno de las dos derechas. Ofreciendo alternativas progresistas y viables a los problemas de Canarias.
Entre ellos, la fiscalidad, en la que frente a las decisiones regresivas de CC y PP que benefician a la minoría que más tiene, “planteamos una fiscalidad progresiva y justa, que, entre otras cosas, recupere el impuesto de donaciones y sucesiones para las rentas más elevadas. Lo hemos vuelto a hacer, muy recientemente, en nuestras enmiendas a los Presupuestos canarios para 2026. Así mismo, reiteremos la necesidad de implantar una tasa turística que paguen los no residentes y cuya recaudación se invierta en la rehabilitación de las infraestructuras públicas y la preservación de los recursos naturales”.
Límites al crecimiento turístico
Igualmente, destaca que poner límites al turismo es esencial si queremos evitar continuar en la senda del excesivo crecimiento poblacional, que se traduce en atascos, elevado consumo de energía y agua, así como de territorio. En la dimensión de los servicios públicos educativo y sanitario, así como en mayores dificultades para el acceso a la vivienda. “Sin límites al crecimiento turístico, las actuaciones frente al reto demográfico están condenadas al fracaso. Con la paradoja, además, de que el fuerte crecimiento económico y el aumento de los ingresos turísticos coinciden con ser líderes en bajos salarios y en pobreza”.
Rodríguez denuncia que el 10% de la población de las Islas acapare el 60% de la riqueza. Y exige un mejor reparto de la riqueza que se genera en las Islas, mediante una fiscalidad justa, mejores salarios para sus trabajadores y trabajadoras y unos servicios públicos de calidad, adecuadamente financiados y mejor gestionados.
Además, considera esencial intervenir activamente en el tema de la vivienda. “Impulsando un programa canario de alquiler seguro, en el que el Gobierno actúa como arrendador y garante, para tratar de sacar al mercado parte de las 210.000 viviendas vacías que hay en las Islas. Y promoviendo incentivos fiscales -reducciones del impuesto de transmisiones patrimoniales y en el IRPF- para la juventud y las rentas bajas, para facilitar la compra o alquiler de la vivienda habitual”.
VI Congreso Nacional
Recuerda, por otra parte, que en el VI Congreso nacional de NC-bc, esta renovó su carácter de izquierdas y nacionalista; y su firme compromiso de buscar alianzas en ese espacio para el próximo periodo. Para afrontar unidos desde las izquierdas de las Islas el ciclo ultra reaccionario que se vive en el conjunto del planeta, con el avance de formaciones que no esconden su rechazo al feminismo y niegan la existencia de la violencia machista, que reniegan de la protección del medioambiente y la lucha contra la Crisis Climática, que dan constantes muestras de xenofobia y racismo.
Román Rodríguez se muestra convencido de que las izquierdas canarias, “poniendo por delante lo mucho que nos une frente a las diferencias que podamos tener en algunos temas, debemos establecer acuerdos unitarios para lograr la máxima presencia en las instituciones. Para defender a los trabajadores y trabajadoras, a las pensiones y a los servicios públicos, a los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, al acceso a la vivienda, a la lucha contra la Crisis Climática, a la apuesta por un modelo económico sostenible y justo. Para, asimismo, defender consecuentemente los intereses de la mayoría social canaria en las Cortes Generales”.