Rosario Pardo visita este domingo ‘Una Mala Noche (la tiene cualquiera)’

Una Mala Noche (la tiene cualquiera), el irreverente late night de Televisión Canaria, regresa este domingo con un nuevo episodio fuera de este mundo. Con el título de La nave esa que viene, Aarón Gómez y su tripulación se embarcan en una aventura de humor galáctico, guiños cósmicos y muchas sorpresas.
Conocida por sus trabajos en series como Cuéntame cómo pasó y Doctor Mateo, así como por su participación en películas como Tapas y Crimen ferpecto, la actriz Rosario Pardo es la invitada estelar de esta entrega y compartirá con Aarón anécdotas, risas y momentos inolvidables. Será sobre las 23.55 horas, después del humor de En otra clave.
El equipo de colaboradores -Carlos Pedrós, Jorge Galván, Ninfa, Satomi Morimoto, Roberto Kamphoff, Guacimara Gil y Cristito- desplegará su ingenio en sketches, improvisaciones y números musicales. El programa también contará con su Talent Chou, que rendirá homenaje al arte del baile, sumando ritmo y diversión a una propuesta que confirma por qué Una mala noche (la tiene cualquiera) se ha convertido en una cita imprescindible del humor canario.