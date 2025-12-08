Rubén Blades, David Baute y María Pulido presentan en Los Ángeles la película ‘Mariposas negras’

La película Mariposas negras cierra su viaje internacional de casi año y medio, desde que se estrenara en Annecy en junio de 2024, con una ultima parada muy especial en Los Ángeles, en Hollywood (Estados Unidos). Junto con el músico, actor y activista panameño Rubén Blades, autor de la canción original, y María Pulido, directora de arte del film, el cineasta tinerfeño David Baute ha dado a conocer su largometraje de animación en el Santa Mónica Film Center y el Instituto Cervantes.
Este estreno comercial es fruto de la preselección de Mariposas negras al Óscar por parte de la Academia de Cine de los Estados Unidos, entre las 35 películas de animación internacional, donde también figuran KPop Demon Hunters, Arco, Elio, Zootopia 2, Amélie et la métaphysique des tubes, In your dreams y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle.
DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL
Este nuevo impulso para la película y para su argumento sobre la emigración climática ayuda a la distribución internacional de Mariposas negras en salas de cine, una vez que concluye su recorrido por festivales y premios cinematográficos, entre los que ha logrado, por ejemplo, el Platino a la mejor película de animación iberoamericana y el Goya a la mejor película de animación española. De este modo, todas las personas que han hecho posible esta producción cinematográfica, una labor que se ha prolongado durante 13 años, en compañía de Ikiru Films, Tinglado Film, Anangu Grup, Tunche Films y Mogambo, concluyen de manera exitosa su distribución.
Mariposas negras, que también obtuvo los premios Gaudí, Forqué y Quirino, pone rostro y da voz a las víctimas de las catástrofes climáticas, tan tristemente de actualidad. Lo hace a través de la animación para viajar junto a los espectadores por el Caribe, la India y las zonas desérticas del cuerno de África, hasta los grandes centros urbanos de París, Dubái y Nairobi.
CAMBIO CLIMÁTICO
La película muestra cómo el cambio climático impacta en las vidas de Tanit, Valeria y Shaila, tres mujeres de lugares muy distintos pero con algo en común: lo pierden todo por el efecto del calentamiento global y deben migrar para sobrevivir.
David Baute lleva más de 20 años realizando cine de realidad. Su primera película, Los hijos de la nube (2000), marcó el inicio de una serie de trabajos documentales valientes que no evitan la incomodidad.