Salvan a otro bañista horas después de las tragedias en Tenerife y Lanzarote

Las Islas vuelven a sumar otro incidente este martes en la costa en plena sucesión de accidentes relacionados con el fuerte oleaje en Canarias. Esta vez, el suceso tuvo lugar en Zoco Negro, en la Playa de Arinaga, municipio de Agüimes (Gran Canaria), donde un hombre tuvo que ser rescatado del mar a primera hora de la mañana de este martes.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) recibió la alerta a las 07.39 horas, informando de que dos personas se encontraban en apuros dentro del agua. De inmediato se activó un amplio dispositivo que incluyó a Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Policía Local.
Los bomberos lograron rescatar a los afectados y personal sanitario atendió en el lugar a un hombre con diversas contusiones de carácter moderado, según la valoración inicial del SUC.
Posteriormente fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico al centro de salud de El Doctoral.
Tragedias en Tenerife y Lanzarote
Este rescate se produce en un momento especialmente sensible en Canarias, después de que en los últimos días se hayan registrado accidentes mortales en el litoral de Tenerife y Lanzarote.
En la piscina natural de Isla Cangrejo (Los Gigantes), un golpe de mar dejó cuatro fallecidos y un desaparecido; y en Lanzarote, otro episodio de fuerte oleaje se saldó con víctimas y heridos.
Aunque el incidente de Gran Canaria no ha dejado consecuencias graves, los servicios de emergencia insisten en extremar la precaución ante fenómenos costeros, especialmente cuando existen avisos meteorológicos y zonas que pueden presentar corrientes o condiciones cambiantes incluso en apariencia de calma.
La Policía Local y los bomberos colaboraron en todo momento en el operativo, que se dio por finalizado tras la estabilización del afectado.