suesos

Novedades sobre la tragedia en Tenerife: continúa la búsqueda de la quinta víctima

Canarias se mantiene en prealerta por fenómenos costeros con oleaje de mar combinada de tres a cuatro metros y medio
Novedades sobre la tragedia en Tenerife: continúa la búsqueda de la quinta víctima
Novedades sobre la tragedia en Tenerife: continúa la búsqueda de la quinta víctima. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Guardia Civil ha retomado este martes, a las 08.00 horas, el dispositivo de búsqueda de la persona que desapareció en la tarde del pasado domingo tras un golpe de mar en la piscina natural de ‘Isla Cangrejo’, en la costa de Santiago del Teide, y que provocó la muerte de cuatro turistas.

En las labores de búsqueda, que previsiblemente se alargarán hasta el atardecer, participan una embarcación de Salvamento Marítimo y el Helimer, y efectivos del servicio marítimo de la Guardia Civil y los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) y se combinará el rastreo tanto por mar como por tierra.

  1. Muere uno de los hombres arrastrados por un golpe de mar en Lanzarote
  2. Piden la clausura definitiva de la peligrosa zona del golpe de mar en Tenerife: "La gente no hace caso a las advertencias"Piden la clausura definitiva de la peligrosa zona del golpe de mar en Tenerife: “La gente no hace caso a las advertencias”
  3. Salvan a otro bañista horas después de las tragedias en Tenerife y LanzaroteSalvan a otro bañista horas después de las tragedias en Tenerife y Lanzarote

Canarias se mantiene en prealerta por fenómenos costeros con oleaje de mar combinada de tres a cuatro metros y medio y la piscina donde se produjo el incidente estaba precintada y vallada, advirtiendo del peligro.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas