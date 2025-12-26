Sanidad alerta del repunte de gripe en Canarias e insta al uso de mascarilla

Los casos de gripe continúan su ascenso en Canarias al registrarse la semana pasada una tasa de incidencia de 194.4 casos por 100.000 habitantes, lo que obligó a la Consejería de Sanidad a pasar a escenario 2 o de riesgo medio.
Entre las medidas más importantes se eleva la recomendación de uso de mascarilla quirúrgica a todas las personas, tanto personal sanitario como pacientes y acompañantes, en todas las áreas de centros sanitarios y para el personal de ámbitos vulnerables en los centros sociosanitarios, con el objetivo de prevenir la transmisión de la enfermedad y reducir el riesgo de contagio sobre todo a la población más vulnerable.
Asimismo, se recuerda la importancia del uso de la mascarilla quirúrgica en espac-8ios compartidos para todas aquellas personas que presenten síntomas gripales y también para aquellas personas con ocupaciones que impliquen un contacto cara a cara extenso con el público.
Teniendo en cuenta que nos encontramos en fechas de reencuentros familiares y sociales, que tienen lugar en su mayoría en espacios cerrados, se recuerda a aquellas personas que presentan síntomas como tos, fiebre, malestar general, dolor de garganta, congestión y secreción nasal, entre otros, que es recomendable el uso de mascarilla para evitar la transmisión del virus.
En caso de tener síntomas gripales, además del uso de la mascarilla, se recomienda incrementar la ventilación de las estancias, realizar higiene de manos con frecuencia, sobre todo tras sonarse la nariz o toser, taparse la boca y la nariz al estornudar o toser, tapándose en la flexura del codo o con un pañuelo de papel, utilizar pañuelos desechables, tirándolos tras cada uso; evitar el contacto muy cercano con personas vulnerables, no compartir vasos, cubiertos, toallas y otros objetos que hayan podido estar en contacto con saliva o secreciones.
La tasa de gripe registrada en la semana 51, con 194,4 casos por 100.000 habitantes, ya es superior a la tasa máxima de síndrome gripal notificada por el SCS la temporada pasada 2024-25, cuando en la tercera semana de 2025 (del 12 al 19 de enero) se registró 171,51 casos/100.000 habitantes).
Se confirma el repunte de la tasa epidémica gripal cuatro semanas antes…. y sin haber contabilizado todavía los contagios que se originarán durante estos días de reuniones familiares por Nochebuena y Navidad.