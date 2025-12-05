Sanidad activa medidas especiales en Canarias tras el aumento brusco de casos de gripe

La tasa de infecciones gripales en Canarias en la última semana de noviembre (24 al 30) aumentó hasta situarse en 74,6 casos por 100.000 habitantes (por los 52,5 casos/100.000 hab. en semana previa). Como adelantó DIARIO DE AVISOS se ratifica que la epidemia de gripe se ha adelantado en Canarias en 4 semanas con respecto a la temporada anterior.
Según los umbrales epidemiológicos establecidos, en esta semana Canarias pasa a escenario 1, que pese a pertenecer a un nivel “bajo o moderado” de incidencia (50,8 – 157,4 casos de gripe/100.000 habitantes), si requiere la toma de diversas decisiones preventivas.
Entre las medidas recomendadas en este escenario se encuentran: Recomendar el uso de mascarilla quirúrgica para las personas con síntomas de infección respiratoria.
En centros de Salud y hospitalarios, recomendar a los sanitarios en contacto con las personas que presenten sintomatologías respiratorias que extremen las precauciones y utilizar mascarilla quirúrgica durante esas interacciones, especialmente si van a tener contacto con personas vulnerables. Además, en la medida de lo posible, minimizar sus interacciones sociales y apliquen las medidas de etiqueta respiratoria e higiene de manos durante los 5 días posteriores al inicio de síntomas con el objetivo de disminuir la transmisión.
Recomendación de utilización de la mascarilla quirúrgica a todas las personas, tanto personal sanitario como pacientes y acompañantes, en ámbitos vulnerables como salas de tratamientos quimioterápicos, unidades de trasplantados, salas de urgencias y UCIs.
En los centros residenciales de personas vulnerables, reforzar la difusión entre trabajadores y usuariuos de las normas y procedimientos internos de prevención y control de infecciones en los ámbitos vulnerables, especialmente en los espacios de reuniones comunes y que sean cerrados.
En caso de que los trabajadores que están en contacto con población vulnerable estén contagiados, se les intentará reubicar en áreas donde no haya contacto directo con esta población. Si esto no se puede realizar y, de ser posible, se recomienda dar de baja a la persona durante los 5 primeros días tras el inicio de los síntomas. Una vez reincorporado, seguirá utilizando permanentemente la mascarilla hasta, al menos, la remisión completa de los síntomas.
Los contagios de gripe han aumentado un 152% en el mes de noviembre
si observamos que la incidencia gripal en la primera semana del mes pasado era de 30,8 casos por cada 100.000l habitantes y se han alcanzado los 77,6 casos por cada 100.000. De las muestras del virus de la gripe analizaas en la última semana de noviembre, el 50% fueron de la variante A(H3N2)
En relación a la vacunación antigripal, el Archipiélago ha administrado hasta el 30 de noviembre 209.429 dosis, lo que supone un 10,7% más que el mismo periodo del año anterior, casi 22.500 dosis más.