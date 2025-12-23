Desarticulada una secta en Tenerife que hacía rituales santeros con animales: “Varias personas están en tratamiento psiquiátrico”

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una secta destructiva que operaba en Canarias y que utilizaba rituales santeros para ejercer control psicológico sobre sus adeptos.
En el marco de la operación han sido detenidas cinco personas, cuatro en Tenerife y una en Las Palmas de Gran Canaria.
Los arrestados están acusados de los delitos de asociación ilícita, maltrato animal, estafa, lesiones, delitos contra la salud pública y falsedad documental.
Según la investigación, los detenidos lideraban un grupo que, con el objetivo de enriquecerse ilícitamente y amparándose en prácticas propias de la santería, sometía a un control absoluto a personas con distintas situaciones de vulnerabilidad.
La Policía señala que los adeptos eran manipulados mediante el engaño, la inculcación de miedos y, en algunos casos, mediante amenazas de carácter espiritual, con el fin de mantener su sometimiento al grupo.
Sacrificios de animales
El grupo gestionaba actividades que se presentaban como prácticas espirituales, pero que consistían en la realización de rituales esotéricos a cambio de importantes cantidades de dinero, supuestamente destinados a obtener beneficios personales o a evitar males espirituales, enfermedades u otras consecuencias negativas.
Durante estas ceremonias se llevaban a cabo sacrificios de animales y se consumían sustancias peligrosas para la salud, entre ellas estramonio, popper y cocaína.
Los investigadores destacan que el control psicológico ejercido por el líder era de tal intensidad que varios adeptos han requerido tratamiento psiquiátrico tras abandonar el grupo.
Altos riesgos de las sectas
Los detenidos fueron puestos a disposición judicial el pasado jueves. Tras comparecer ante la autoridad judicial, se decretó la prisión provisional para el líder de la secta destructiva, mientras que para el resto de los arrestados se acordaron medidas cautelares.
Los especialistas encargados de este tipo de investigaciones mantienen habilitado el correo electrónico sectasdestructivas@policia.es, a través del cual cualquier ciudadano puede comunicar hechos relacionados con estas prácticas, garantizando el anonimato y la confidencialidad.
Desde la Policía Nacional se advierte del riesgo que entrañan este tipo de grupos, que, bajo una apariencia espiritual y mediante el uso del engaño y la coacción, desarrollan actividades ilícitas a cambio de importantes prestaciones económicas.