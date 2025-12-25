Secun de la Rosa acompaña este jueves a Aarón Gómez en ‘Una mala noche’ navideña

El pasado domingo la entrega prevista de Una mala noche (la tiene cualquiera), el desenfadado late night de Televisión Canaria presentado por Aarón Gómez, no se emitió en Televisión Canaria por motivos técnicos ajenos al programa. El programa se emitirá excepcionalmente este jueves 25 de diciembre, a las 23:20 horas, con una propuesta especialmente navideña: “El deseo”.
Como invitado estrella, el actor Secun de la Rosa —recordado por su icónico papel de Toni Colmenero en la serie Aída— compartirá anécdotas personales y su particular visión del humor navideño, acompañado por la habitual energía de los colaboradores Carlos Pedrós, Jorge Galván, Satomi Morimoto, Roberto Kamphoff, Guacimara Gil y Cristito, quienes desplegarán su ingenio en sketches, reflexiones y juegos en directo.
El talento local también tendrá un protagonismo destacado con una nueva entrega del Talent Chou, conducida por la polifacética “ABC” Ninfa, “actriz, bailarina y cantante”. En esta ocasión, el programa presenta un duelo de cantantes que darán voz a los deseos del público, aportando magia musical y diversión a una noche que promete ser inolvidable.
El próximo domingo habrá una nueva cita con el programa, en su día y horario habitual, sobre las 23:55 horas. Será un programa especial, para despedir el año.