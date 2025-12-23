Surfing With Me, un proyecto que transforma colillas en tablas de surf para concienciar sobre el cuidado del planeta

Surfing With Me es una iniciativa de concienciación ambiental impulsada por Moving the Planet y producida por Kikazaru, que busca demostrar que incluso los residuos más pequeños pueden tener un gran impacto… si se gestionan con creatividad y propósito.
El proyecto tiene como símbolo principal una tabla de surf muy especial: está fabricada con 5.600 colillas de cigarro recogidas en distintas playas. Pero no se queda ahí. Esta tabla recorre algunos de los principales destinos de surf en Europa llevando consigo un mensaje claro: es posible transformar la basura en conciencia, y el deporte en acción colectiva.
El recorrido y la historia detrás de esta tabla se presentan en un teaser documental donde se muestra el origen del proyecto, quiénes lo hacen posible y cómo se convierte una problemática real —la contaminación por colillas— en una oportunidad para generar conversación, comunidad y cambio.
Tenerife, punto de partida
El viaje de Surfing With Me comienza en Tenerife, con el apoyo de Turismo de Tenerife, la surfista Laura Coviella y la marca Yanessurfboards, encargada de diseñar y construir esta innovadora tabla a partir de residuos.
Desde la isla, la tabla —equipada con un sistema de geolocalización— emprende una ruta que la llevará por playas icónicas del surf europeo, mostrando en tiempo real su recorrido a través de plataformas digitales.
Del Atlántico al corazón de Europa
El itinerario de Surfing With Me incluye lugares emblemáticos para la práctica del surf y también algunos destinos no tan tradicionales, donde el mensaje de sostenibilidad adquiere un nuevo enfoque:
- Tenerife: La Caleta del Interián, Playa del Socorro, Las Palmeras y Punta del Hidalgo.
- Portugal: Nazaré y Peniche.
- País Vasco: Mundaka.
- Galicia: Playa de Pantín.
- Francia: Hossegor.
- Alemania: Múnich, con su conocida ola urbana en el río Eisbach.
- Inglaterra: Praa Sands Beach, en Cornwall.
Cada parada representa una oportunidad para conectar con comunidades locales, promover actividades de limpieza y reciclaje, y dar visibilidad a una problemática global: el impacto de los residuos en los océanos.
Más allá del simbolismo de la tabla, Surfing With Me busca involucrar a personas, entidades públicas y privadas, y sobre todo a nuevas generaciones, en una conversación activa sobre la importancia de cuidar nuestros entornos naturales.
El proyecto no solo visibiliza un problema ambiental, sino que también ofrece soluciones concretas: colaboración, educación, reciclaje y participación ciudadana.
Si te mueves tú, se mueve el planeta
Con este lema, el equipo de Moving the Planet invita a reflexionar sobre el poder de cada gesto individual. Tirar una colilla en la arena puede parecer insignificante. Recogerla y convertirla en una tabla de surf es, sin duda, un acto de transformación.
Surfing With Me demuestra que la sostenibilidad puede abordarse desde lo cotidiano, desde el deporte, desde el arte… y que cuando estos mundos se unen, pueden generar un cambio real.
Para conocer más sobre este recorrido y seguir la trayectoria de la tabla en tiempo real, ya está disponible el teaser oficial del documental.