Symphony of Unity actuará en el Festival Noctámbula

El Festival Noctámbula, que se celebra el 12 de septiembre en el Recinto Ferial de Tenerife, acaba de anunciar la incorporación a su cartel de Symphony of Unity, el proyecto sinfónico creado en el seno de Tomorrowland, que ofrecerá en la Isla su única actuación en España en 2026. Esta confirmación, explican los promotores del festival, “refuerza la apuesta de Noctámbula por iniciativas artísticas exclusivas y de alto valor cultural, posicionando al festival como una cita singular dentro del panorama musical nacional e internacional”.
Symphony of Unity es una orquesta sinfónica que reinterpreta himnos de la música electrónica a través de arreglos orquestales de gran potencia emocional y una cuidada puesta en escena. El proyecto ha sido presentado en algunos de los escenarios más relevantes del mundo, formando parte del universo creativo de Tomorrowland.
Entre sus hitos más recientes destacan sus actuaciones en Las Vegas (Estados Unidos), dentro del innovador espectáculo Unity, desarrollado en colaboración con Insomniac, donde Symphony of Unity ha brillado en un entorno tecnológico y audiovisual de referencia mundial. Estas actuaciones han sido ampliamente elogiadas por su capacidad para unir la épica sinfónica con la energía de la música electrónica.
La incorporación de Symphony of Unity se suma a un cartel en el que ya está confirmada la reconocida dj B Jones, en una programación que combinará nombres internacionales con propuestas artísticas singulares. Las entradas para Noctámbula están a la venta en los sitios web www.noctambulatenerife.com y www.tomaticket.com.