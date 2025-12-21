El Teide recibe más de 5.500 visitantes este fin de semana con la operación nevada

La operación nevada activada para este fin de semana, tras el paso de la borrasca Emilia que vistió de blanco el Parque Nacional del Teide, ha concluido con un balance muy positivo, cumpliendo los objetivos de seguridad, ordenación y movilidad previstos.
Durante todo el dispositivo, los accesos al Parque Nacional del Teide se mantuvieron controlados y ordenados sin incidencias reseñables ni situaciones de riesgo, cerrando así un fin de semana de alta afluencia en el Parque Nacional.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha querido agradecer el comportamiento ejemplar de todos los tinerfeños y tinerfeñas, además del trabajo de todos los servicios implicados. “El civismo, la actitud responsable y el respeto al medio natural demostrados por la población han sido fundamentales para que miles de personas pudieran disfrutar del Teide y la nieve con seguridad”.
“Nunca antes habíamos podido ver imágenes con los niños, adultos y animales de compañía paseando por la carretera del parque nacional para moverse de un lado a otro de la nieve, esta imagen es el ejemplo perfecto de que cuando cuidamos nuestro Teide y nuestro Parque Nacional, todos podemos disfrutarlo con calidad y garantía”, señaló.
El servicio especial de transporte organizado por TITSA funcionó conforme a lo planificado. La subida en guaguas se realizó entre las 10:00 y las 14:00 horas, habilitándose accesos desde Aguamansa, La Esperanza y Vilaflor, para lo cual se dispuso de una flota de 30 guaguas adaptadas. A partir de esa hora se llevó a cabo el retorno de las personas usuarias a sus lugares de origen.
La consejera de movilidad Eulalia Garcia, agradeció el trabajo de conductores, personal técnico y trabajadores de la empresa pública de transporte por el esfuerzo durante este fin de semana, “no era fácil la conducción por carreteras que tenían en algunos casos nieve y, sin embargo, los usuarios además de poder subir con tranquilidad al parque nacional también han podido disfrutar de paradas durante el trayecto para visualizar estampas idílicas como nuestro mar de nubes”.
La operación nevada, en números
En total, 5.536 personas hicieron uso de las guaguas lanzadera durante las jornadas del sábado y el domingo, distribuidas de la siguiente manera:
Sábado 20 de diciembre: 2.132 personas
- Aguamansa: 878
- La Esperanza: 689
- Vilaflor: 565
Domingo 21 de diciembre: 3.404 personas
- Aguamansa: 1.310
- La Esperanza: 1.376
- Vilaflor: 718
En cálculos, se estima que al menos 1.845 vehículos dejaron de acceder al parque nacional, evitando así las aglomeraciones y colapsos que hubieran podido generarse, quedando las vías completamente libres para el tránsito andando.
El dispositivo humano de la operación nevada, integrado por aproximadamente 120 efectivos del Cabildo de Tenerife, Agentes de Medio Ambiente, BRIFOR, Guardas Rurales, Cruz Roja y personal de Carretera, junto con Policía Local y Protección Civil, permaneció activo de forma permanente durante todo el operativo, velando por la seguridad de las personas usuarias y garantizando el correcto desarrollo de la Operación Nevada.
La consejera de Seguridad y Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, valoró muy positivamente el desarrollo de la operación nevada. “El dispositivo ha funcionado conforme a lo previsto, garantizando en todo momento la seguridad, el orden y la movilidad”.
Destacó el trabajo coordinado de los efectivos desplegados. “La vigilancia permanente por tierra y por aire y la rápida actuación ante incidencias puntuales han sido claves para el buen desarrollo del operativo”, indicó, agradeciendo la profesionalidad de los cerca de 120 efectivos implicados y el civismo mostrado por la ciudadanía.
Los controles y restricciones de acceso al Parque Nacional del Teide por la operación nevada permanecerán vigentes hasta mañana, lunes 22 de diciembre, a las 10:00 horas, momento en el que se procederá a la reapertura de los accesos, salvo que se adopten nuevas medidas en función de las condiciones.
Incidencias
No obstante, se registraron incidencias puntuales en el acceso por Chío, debido a la elevada afluencia de vehículos, lo que obligó a realizar maniobras de retorno que, en algunos momentos, invadieron parcialmente la calzada. Estas situaciones fueron gestionadas y resueltas por los efectivos del operativo, garantizando en todo momento la seguridad y la fluidez del tráfico.
Desde el Cabildo de Tenerife se valora muy positivamente el desarrollo del operativo y la colaboración de los cuerpos de seguridad, Protección Civil, el personal de Medio Ambiente y Carreteras, Guardas Rurales, los ayuntamientos de Vilaflor de Chasna, La Orotava y El Rosario, y de forma especial TITSA, que ha garantizado el traslado de todas las personas con seguridad y eficacia.
Este esfuerzo conjunto ha permitido vivir estampas entrañables de diversión en familia que quedarán en la memoria de los tinerfeños por la emoción, la convivencia y, por encima de todo, la seguridad.