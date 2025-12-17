Europa da un paso clave para que el Telescopio de Treinta Metros se instale en La Palma

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), con el respaldo del Centro de Asesoramiento InvestEU, ha anunciado su apoyo en materia de asesoramiento técnico y estratégico para la construcción del Telescopio de Treinta Metros (TMT) en la isla de La Palma.
Se trata de un proyecto impulsado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y presentado al Consorcio Internacional del TMT, integrado por institutos de investigación, universidades privadas y Gobiernos, entre ellos los de Estados Unidos, Japón, la India y Canadá.
La propuesta contempla la ubicación del telescopio en La Palma, una elección que reforzaría el papel en investigación e innovación a escala mundial, al ofrecer a la comunidad científica la posibilidad de realizar observaciones del universo con una precisión sin precedentes.
El desarrollo del telescopio cuenta con un coste estimado de 3.000 millones de euros.
Con el objetivo de apoyar al consorcio y al IAC en el proceso de toma de decisiones sobre el emplazamiento del telescopio en Europa, los servicios de asesoramiento del BEI elaborarán un plan destinado a orientar el desarrollo estratégico del proyecto. Este documento incluirá la identificación de posibles inversores públicos y privados para el impulso de una de las infraestructuras científicas más relevantes previstas para las próximas décadas.
La presidenta del Grupo BEI, Nadia Calviño, señaló que la institución mantiene un compromiso con el apoyo a la ciencia y la investigación en Canarias, en España, en Europa y a nivel internacional, y destacó el impacto del trabajo de investigación que se desarrolla en La Palma.
Por su parte, la comisaria europea de Startups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, subrayó que el liderazgo europeo en ciencia se basa en la inversión conjunta y afirmó que el telescopio proyectado en La Palma es un ejemplo de cómo la inversión europea refuerza la excelencia investigadora y la competitividad.
El director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Valentín Martínez Pillet, explicó que el IAC ha trabajado de forma continuada para que la construcción del Telescopio de Treinta Metros en La Palma sea una opción realista y valoró la colaboración mantenida en los últimos meses con el Banco Europeo de Inversiones, destacando su aportación al avance del proyecto.