Tenerife está en la Luna: los 12 lugares fuera de Canarias que toman su nombre de la Isla

Desde barrios a montes lunares pasando por lugares tan peligrosos que es mejor contemplarlos a distancias. Tenerife no solo da nombre a la Isla, sino a otros 12 lugares repartidos por todo el planeta… y el espacio.
En muchos de los casos, el nombre de Tenerife fue adoptado después de que pobladores de la Isla acabaran llegando a todos los confines del mundo. También se debe a descubrimientos o, sencillamente, su explicación no parace muy cierta.
Montes Tenerife, en la Luna
En el verano de 1856, y atendiendo a la idea defendida por Sir Isaac Newton de situar los telescopios en las cumbres más elevadas, donde la atmósfera es más limpia, estable y transparente, el astrónomo Charles Piazzi Smyth, entonces Astrónomo Real de Escocia, llevó a cabo una experiencia pionera en el Monte de Guajara. El enclave elegido se encontraba al sur de la Caldera de las Cañadas, en la isla de Tenerife, y supuso uno de los primeros intentos de astronomía de alta montaña.
Las observaciones realizadas por Piazzi Smyth demostraron las ventajas científicas de instalar instrumentos astronómicos en zonas elevadas, lejos de la turbulencia atmosférica de las áreas bajas. Aquel trabajo marcó un antes y un después en la forma de concebir los observatorios y sentó las bases de lo que, décadas más tarde, se convertiría en un modelo seguido en todo el mundo.
Como reconocimiento a su labor, su nombre quedó asociado a un cráter lunar, y además, conforme a los criterios modernos de nomenclatura selenográfica, las referencias a Tenerife trascendieron la Tierra. Así, las montañas del Mare Imbrium en la Luna pasaron a denominarse Montes Tenerife y Monte Pico, en alusión directa al Pico Teide, proyectando el paisaje canario hasta la superficie lunar.
Desde la Tierra, los Montes Tenerife pueden observarse con telescopios amateur en condiciones favorables, especialmente cuando la luz solar incide de forma rasante sobre la superficie lunar. En esos momentos, las sombras realzan su perfil y permiten apreciar con claridad este singular rincón de la Luna, que conecta simbólicamente el paisaje canario con la exploración del espacio.
Monte Tenerife, en Washington, Estados Unidos
Realmente se denomina Monte Teneriffe y es una elevación situada en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, dentro del condado de King, cerca de la localidad de North Bend. Forma parte de las estribaciones occidentales de la cordillera de las Cascadas, una región caracterizada por su densa vegetación, abundantes lluvias y paisajes montañosos de gran valor natural.
Con una altitud aproximada de 1.478 metros, el Monte Teneriffe es un destino popular para senderistas y amantes de la naturaleza. Sus rutas atraviesan bosques de coníferas, zonas de helechos y claros desde los que se obtienen vistas del valle del río Snoqualmie y de montañas cercanas como el Mount Si. El ascenso es exigente, pero muy apreciado por quienes buscan recorridos menos masificados.
El origen de su nombre no está completamente documentado, aunque se cree que se fijó siguiendo una costumbre habitual en el siglo XIX de trasladar topónimos europeos a nuevos territorios de Estados Unidos.
Asteroide Tenerife
Oficialmente Teneriffa. El asteroide (1428) Teneriffa es un cuerpo rocoso del cinturón principal de asteroides, situado entre las órbitas de Marte y Júpiter. Fue descubierto en 1936 por el astrónomo Karl Wilhelm Reinmuth desde el observatorio de Heidelberg, en Alemania, un centro clave para la identificación de pequeños objetos del Sistema Solar durante la primera mitad del siglo XX.
Este asteroide describe una órbita estable alrededor del Sol y pertenece a una población de cuerpos que conservan información valiosa sobre los orígenes y la evolución temprana del Sistema Solar. Aunque no destaca por su tamaño ni presenta riesgo para la Tierra, su estudio contribuye a mejorar el conocimiento sobre la composición y dinámica de los asteroides del cinturón principal.
El nombre Teneriffa es la forma alemana de Tenerife y constituye un homenaje directo a la isla canaria.
Pic a Tenerife, en Canadá
El Pic a Tenerife es una elevación situada en Canadá, dentro de una región donde la toponimia refleja la influencia de exploradores y cartógrafos europeos. Se trata de un relieve poco conocido fuera del ámbito local, integrado en un entorno natural marcado por paisajes montañosos, clima riguroso y una fuerte presencia de espacios silvestres.
Aunque no figura entre las grandes cumbres canadienses, el Pic de Tenerife destaca como referencia geográfica y como ejemplo de la diversidad de nombres de origen internacional que aparecen repartidos por el país. Estas denominaciones suelen responder a comparaciones paisajísticas, recuerdos de viajes o al deseo de rendir homenaje a lugares emblemáticos de otras partes del mundo.
El uso del nombre Tenerife en este punto del mapa canadiense vuelve a evidenciar cómo la isla canaria ha trascendido su ámbito geográfico para proyectarse en distintos rincones del planeta.
Ciudad de Tenerife, en Colombia
La ciudad de Tenerife es un municipio situado en el departamento del Magdalena, en la región norte de Colombia, a orillas del río Magdalena. Su ubicación estratégica la convirtió históricamente en un punto clave para el comercio fluvial y la comunicación entre el interior del país y la costa Caribe.
El nombre de la Villa de San Sebastián de Tenerife, se debe a una costumbre española en la que al fundar una población se le daba el nombre del Santo que ese día celebraba la Iglesia y casualmente ese día se celebraba el martirio de San Sebastián.
Entre tanto el nombre de Tenerife se dio porque el capitán Francisco Henríquez, un canario se quiso agraciar con su jefe Gonzalo Fernández de Lugo quien era natural de las Islas Canarias y a la sazón era el gobernador de Santa Marta.
Fundada en época colonial, Tenerife fue durante siglos un enclave de paso para mercancías y viajeros, lo que favoreció su desarrollo económico y social. Aunque con el tiempo perdió protagonismo frente a otras ciudades cercanas, el municipio conserva un importante valor histórico y cultural ligado a la navegación por el río y a las tradiciones del Caribe colombiano.
Cerro Tenerife, en Chile
El Cerro Tenerife es una montaña ubicada en las proximidades de la ciudad de Puerto Natales, en las inmediaciones del Parque Nacional Torres del Paine, en plena Patagonia chilena. Su silueta forma parte del paisaje montañoso característico de esta región del sur de Chile.
La elevación alcanza los 1.650 metros de altitud y debe su nombre a la isla de Tenerife, en España. La denominación se atribuye al colono español Ernesto Casasola, originario de esa isla, quien se asentó en la zona y encontró similitudes entre este cerro patagónico y el volcán Teide, uno de los principales referentes naturales de Tenerife.
San Carlos de Tenerife, en la República Dominicana
San Carlos de Tenerife, ahora más conocido como San Carlos, es un barrio y parroquia de la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana.
El asentamiento surgió como resultado del traslado de familias procedentes de las Islas Canarias, enviadas a la isla para reforzar la presencia española en una zona estratégica del Caribe por el rey Carlos II. El 18 de febrero de 1685 fue fundado el poblado de San Carlos de Tenerife, siendo arzobispo Fray Domingo Fernández de Navarrete.
La población estuvo integrada mayoritariamente por colonos canarios, que llevaron consigo sus costumbres, su forma de organización y su vínculo con la agricultura y la ganadería. San Carlos de Tenerife desempeñó un papel relevante durante décadas, aunque con el tiempo fue perdiendo entidad propia y acabó integrándose en núcleos urbanos mayores, especialmente en el área de Santo Domingo.
El barrio Tenerife, en Brisbane, Australia
Denominado Tenerife o Teneriffe, es una zona situada a orillas del río Brisbane, en la ciudad de Brisbane, capital del estado de Queensland, en Australia. Antiguamente fue un área portuaria e industrial, vinculada al comercio marítimo y a los muelles que impulsaron el crecimiento económico de la ciudad a finales del siglo XIX y comienzos del XX.
Durante décadas, Teneriffe albergó almacenes, fábricas y viviendas obreras, hasta que, a partir de finales del siglo XX, inició un profundo proceso de transformación urbana. Los antiguos edificios industriales fueron rehabilitados y convertidos en apartamentos, espacios culturales y zonas de ocio, dando lugar a uno de los barrios más dinámicos y cotizados de Brisbane.
El nombre Teneriffe procede de un buque mercante llamado Teneriffe que operaba en el puerto, cuyo nombre, a su vez, hacía referencia a la isla canaria de Tenerife.
Mount Teneriffe, en Australia
El Mount Teneriffe es una elevación situada en Australia, integrada en un entorno natural de carácter rural y poco poblado. Se trata de un relieve modesto, pero claramente reconocible dentro del paisaje local, donde las colinas y montes aislados forman parte habitual del territorio australiano.
Aunque no destaca por su altitud ni por un uso turístico intensivo, Mount Tenerife actúa como referencia geográfica para la zona y está ligado a actividades tradicionales como la ganadería y la explotación agrícola. Su presencia contribuye a definir el paisaje y la identidad del área en la que se encuentra.
El origen de su nombre vuelve a ser por la costumbre de los colonos europeos de trasladar topónimos conocidos a los nuevos territorios.
Cerro Tenerife, en Venezuela
El Cerro Tenerife es una elevación situada en Venezuela, integrada en un entorno natural de gran riqueza paisajística y ambiental. Forma parte de una región montañosa donde el relieve condiciona tanto el clima como la vegetación, dando lugar a paisajes característicos del norte del país.
Aunque no se trata de una de las cumbres más conocidas a nivel nacional, el Cerro Tenerife funciona como punto de referencia geográfica para las comunidades cercanas y para quienes recorren la zona. Su entorno está marcado por áreas rurales, caminos tradicionales y una estrecha relación entre el territorio y las actividades humanas.
Junto al cerro se encuentra la llamada también Quebrada Tenerife, un arroyo intermitente.
Pico de Tenerife (o Teneriffe), en Barbados
El Pico de Tenerife es una elevación situada en Barbados, integrada en el paisaje ondulado que caracteriza a esta isla del Caribe oriental. A diferencia de otros territorios volcánicos de la región, Barbados presenta relieves más suaves, en los que colinas y picos de baja altitud forman parte de su geografía interior.
Se trata de un acantilado de coral en forma de pináculo que alcanza los 100 metros de altura. Según algunas versiones, se llamó Tenerife porque los habitantes del lugar creían que la isla de Tenerife era la tierra al este de Barbados. Otra versión apunta a la posibilidad de que habitantes de Canarias llegaran y se establecieran en el lugar.
El Pico de Teneriffe se encuentra en un lugar de difícil acceso, por lo que se aconseja verlo desde la distancia dada su peligrosidad.