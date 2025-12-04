Comete varios delitos en 2022 en Tenerife y logra esconderse tres años: ahora la Guardia Civil ha dado con él

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Guía de Isora han logrado detener a un individuo que poseía una orden de ingreso en prisión desde abril del año 2022.
Le constaban en su historial numerosos delitos contra el patrimonio y contra la seguridad vial, además de un delito de violencia doméstica y otro de malos tratos en el ámbito familiar (VIOGEN).
El prófugo había sido condenado con una pena privativa de libertad por un delito de robo con fuerza en interior de vivienda, cometido en la localidad de Chirche (Guía de Isora).
Sin embargo, no había llegado a ingresar en prisión, ya que permanecía oculto desde hace más de tres años para evitar ser visto por los distintos cuerpos policiales.
La Guardia Civil localizó el domicilio en el que se ocultaba
Gracias a la labor de investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, agentes pertenecientes al Puesto Principal de Guía de Isora pudieron conocer el domicilio en el que se estaba ocultando este individuo, situándose en la población de Chío (Guía de Isora).
Conforme a ello, recientemente se realizó una entrada en su domicilio, previa autorización judicial, pudiendo así los agentes proceder a su detención.
En el dispositivo establecido para su detención participaron agentes del Puesto Principal de Guía de Isora y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de esta Comandancia (USECIC).
Actualmente, el huido de la Justicia durante años ya se encuentra en prisión cumpliendo la condena impuesta por sus actos delictivos.