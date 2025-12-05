Timbre 4 representa ‘Tebas Land’ en La Salita del Auditorio de Tenerife

El Auditorio de Tenerife programa en La Salita la obra Tebas Land, del dramaturgo francouruguayo Sergio Blanco. La representación corre a cargo de la compañía Teatro Timbre 4 y las funciones tienen lugar este sábado y domingo, 6 y 7 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, y el lunes 8, desde las 12.00 horas. Al finalizar la actuación de mañana sábado, los integrantes de la compañía argentina participarán en un coloquio con el público.
Sergio Blanco escoge como tema central la figura del parricidio para escribir Tebas Land, una pieza inspirada en el mito de Edipo, en la vida del santo europeo del siglo IV San Martín y en un expediente jurídico creado e imaginado por el propio Blanco en el cual se narra el juicio de un joven parricida llamado Martín Santos.
A partir de los distintos encuentros que mantienen en una cancha de baloncesto de una prisión, este joven parricida y un dramaturgo que busca poder escribir la historia del parricidio, Tebas Land irá poco a poco preocupándose no tanto de la reconstrucción del crimen, sino de la representación escénica de los encuentros entre ambos personajes. La obra se aleja de la dimensión ética del parricidio para concentrarse en las posibilidades estéticas de su representación y poder ofrecer una tesis sobre el acontecer teatral.
Gerardo Otero y Lautaro Perotti son los actores que protagonizan este duelo, que tiene a Gonzalo Córdoba como responsable de escenografía. Para la directora, Corina Fiorillo, “Tebas Land está basada en el principio de la duda, del desnudo como criterio, de la dualidad como guía. Nuestro trabajo está enfocado en la cruda realidad de desnudar nuestros artificios teatrales para hacerlos reales. La obra tiene la complejidad de lo primitivamente sencillo, el origen de las cosas, la crueldad de la palabra sin artificio”.
Las entradas, a un precio de ocho euros, de cinco para menores de 30 años, se pueden adquirir en la web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla, en el horario habitual de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, de 10.00 a 14,00 horas, y de forma telefónica llamando al número 902 317 327 en el mismo horario.