Titsa asume desde hoy el transporte de visitantes a Masca y refuerza las líneas

El Cabildo de Tenerife anuncia que, a partir de hoy, miércoles, 3 de diciembre, la gestión del transporte para el acceso al barranco de Masca pasa a ser realizada por Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa pública insular.
Hasta ahora, este servicio había sido prestado por la compañía Alsa, pero el Cabildo asume directamente su gestión con el fin de reforzar la operatividad, mejorar la coordinación con la administración insular y avanzar en un modelo de movilidad más sostenible y respetuoso con el entorno natural.
Con el traspaso del servicio, Titsa implementará un refuerzo de las líneas 355 y 462 de miércoles a sábados, con el objetivo de mejorar la regulación de accesos a uno de los espacios naturales más sensibles de la isla de Tenerife.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, afirmó que “asumir directamente el servicio supone un paso decisivo para garantizar una gestión más coherente y sostenible del acceso a Masca, reforzando la protección de sus valores naturales”.
Del mismo modo, la presidenta insular añadió que “este cambio permite planificar mejor, coordinar mejor y asegurar que la movilidad esté alineada con la conservación del barranco”.
Por su parte, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, subrayó que “Masca necesita una gestión activa y muy cuidadosa, y este cambio nos permite avanzar en un modelo de movilidad que prioriza la conservación y la seguridad”.
Aseguró también que “las medidas adoptadas buscan proteger a largo plazo un enclave de altísimo valor ecológico y paisajístico”.
La consejera de Movilidad, Eulalia García, destacó que “la integración del servicio en Titsa nos permite reforzar frecuencias, mejorar la operativa y ofrecer un acceso más ordenado, seguro y sostenible para residentes y visitantes”. García señaló que “el transporte público es una pieza clave para reducir presión en las carreteras y evitar situaciones de saturación en un entorno tan frágil”.
El acceso al caserío de Masca, en el municipio tinerfeño de Buenavista del Norte, quedaba restringido el pasado mes de mayo para determinados vehículos. La Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife, dependiente de la Dirección General de Tráfico (DGT), anunciaba en esas mismas fechas la prohibición de circulación en la carretera TF-436 para vehículos de transporte de pasajeros que superasen los 10 metros de longitud, debido a motivos de seguridad vial.
La resolución se fundamenta en los reiterados problemas de tráfico y seguridad que registraba esta carretera de montaña.