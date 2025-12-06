Tomás de Iriarte y su obra se pasean por Los Silos

Tomás de Iriarte (Puerto de la Cruz, 1750-Madrid, 1791) protagoniza hoy sábado el XXX Festival Internacional del Cuento de Los Silos. El encuentro rinde homenaje cada año a un autor canario. En esta edición lo hace con el escritor portuense, no solo como creador de las célebres fábulas, también por una faceta menos conocida: los poemas eróticos.
La agrupación TeatroSilos es la encargada de dos acciones dedicadas a Iriarte. La representación de La librería, un sainete en prosa, en la escalinata de la iglesia (16.30 horas), mientras que la literatura erótica de Iriarte se muestra, con la colaboración de Mariceli Adán Padrón, en la torre del antiguo Convento de San Sebastián (22.00).
‘PALABRAS VAGABUNDAS’
La agenda de hoy contempla 42 actividades. Para acceder a parte de ellas es necesario adquirir una entrada en la web del festival, cuentoslossilos.es, donde se puede consultar toda la programación. Por mencionar algunos de los contenidos de la propuesta de este sábado, que no todos, figura, por ejemplo, Palabras vagabundas: homenaje a Ana María Matute, con Ernesto Rodríguez Abad y Diego Expósito Socas, en la Sala Placeta, a las 17.30 y a las 18.30 horas. También la presentación de los libros Bestiario del agua, de Ernesto Rodríguez Abad, en el Charco de las Damas (Caleta de Interián), junto a su autor; su editora, Ana Griott, y la experta en literatura infantil y juvenil Elvira Novell (12.30 horas), y, en el patio del callejón Aregume (18.00), El eco de Cobain, con su autor, Javier Hernández, y Benigno León Felipe, que darán paso a una tertulia sobre novela negra.
La sección El placer de leer brinda en el patio del Ayuntamiento Acariciando las palabras: recomendación y muestra de cuentos con texturas: relieve y braille, con Fabiola Socas y Joaquín Cruz (12.30), y Reflexiones sobre género: inclusión y literatura, con Elvira Novell Iglesias y Roberto Toledo (19.00); para acceder es necesario retirar invitación en la Feria del Libro.
LA MÚSICA
El capítulo musical contempla el estreno del espectáculo Chiribiri, con Benito Cabrera, Tomás Fariña, Árgel Campos y Ernesto Rodríguez Abad, en la Finca Quiñones (21.30). Además, la poesía estará presente con dos presentaciones de Lágrimas de otoño, recital coordinado por Roberto Toledo Palliser, con Antonio Martín Piñero, Ricardo Marrero Gil, Guillermo Oliva, Alba Tavío, Acerina Cruz y María Gómez, en la casa de Pedro José Báez (calle Francisco Garrido Diente, 4; 16.00 y 20.00 horas). La poesía regresa por la noche, en los Paseos literarios para noctámbulos, coordinados por Katya Vázquez Schröder, con Emilio Lome, Antonio Martín Piñero, Humberto Hernández y Liliana Cinetto (23.30 horas).
Las Crisálidas: Encuentros con la palabra, una experiencia para público familiar y adulto, se desarrollará en la plaza de la iglesia de Nuestra Señora de La Luz (11.00 y 19.00 horas); para asistir es necesario retirar invitación en la Feria del Libro.
Narraciones en el marco de las exposiciones del festival; los cuentos en balcones, zaguanes, plazas, patios y naturaleza; los relatos para público familiar e infantil; las sesiones de relatos para adultos; los paseos y excursiones y tres sesiones de Arteterror. Sombras en la noche, con TeatroSilos, completan la oferta.