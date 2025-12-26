Así funcionará el Tranvía de Tenerife durante la noche de Fin de Año

La Línea 1 del tranvía permanecerá operativa durante toda la noche de Fin de Año, entre el miércoles 31 de diciembre y la madrugada del jueves 1 de enero, con frecuencias de entre 15 y 20 minutos, según ha informado Metrotenerife.
A partir de las 23:00 horas, los tranvías de la Línea 1 iniciarán y finalizarán su recorrido en la parada de Teatro Guimerá, reduciendo su trazado habitual.
Esta medida se adopta para evitar la circulación por las zonas próximas a Plaza de España y la Iglesia de la Concepción, donde están previstos actos de celebración.
Frecuencias especiales el 31 de diciembre
Durante la jornada de Fin de Año, la Línea 1 contará con frecuencias de 6 minutos en las horas de mayor demanda, entre las 07:00 y las 15:00 horas.
Posteriormente, los intervalos pasarán a ser de 7,5 minutos, y más tarde de 10 minutos, hasta las 21:00 horas.
Desde ese momento y hasta la madrugada de Año Nuevo, el servicio se prestará de forma ininterrumpida, con frecuencias de 15 y 20 minutos.
El servicio nocturno de la Línea 1 mantendrá la limitación del recorrido hasta Teatro Guimerá desde las 23:00 horas, quedando temporalmente fuera de servicio las paradas Fundación e Intercambiador de Santa Cruz.
En cuanto a la Línea 2, durante toda la jornada del 31 de diciembre las frecuencias serán de 12, 15 y 20 minutos, hasta la finalización del servicio a medianoche (00:00 horas).
Servicio del tranvía el día de Año Nuevo
Tras operar durante toda la madrugada, el jueves 1 de enero, a partir de las 09:00 horas, la Línea 1 volverá a funcionar en todo su trazado, reanudando el servicio en las paradas Fundación e Intercambiador de Santa Cruz.
Durante esa jornada, los tranvías circularán con frecuencias propias de día festivo, es decir, 12, 15 y 30 minutos, en función del tramo horario.
Metrotenerife recuerda que los días 31 de diciembre y 1 de enero el servicio de tranvía podrá verse puntualmente condicionado por la huelga que los trabajadores de la compañía desarrollan de lunes a viernes. Durante los periodos de huelga, se mantendrán los servicios mínimos del 80% en las líneas 1 y 2.
Los usuarios pueden consultar información actualizada del servicio en la web oficial de Metrotenerife y en sus redes sociales.