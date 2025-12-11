tenerife

El Tranvía de Tenerife anuncia cambios en sus horarios estas Navidades

El objetivo es facilitar los desplazamientos en el área metropolitana durante estas fechas festivas
Metrotenerife ha puesto en marcha los servicios especiales previstos para la campaña de Navidad y Reyes, con el refuerzo de las frecuencias de la Línea 1 durante los fines de semana de diciembre y el primero de enero.

El objetivo es facilitar los desplazamientos en el área metropolitana durante las compras navideñas y las actividades propias de estas fechas.

La Línea 1 operará en horas punta con un intervalo de 8 minutos los sábados y 10 minutos los domingos. Estas frecuencias estarán activas los días 13, 20 y 27 de diciembre, y el 3 de enero en sábado, así como los días 14, 21 y 28 de diciembre, y el 4 de enero en domingo.

Metrotenerife recuerda que los usuarios pueden consultar todos los servicios especiales de Navidad en su página web, www.metrotenerife.com, y en sus perfiles oficiales de Facebook, X (@tranviatenerife) e Instagram.

Frecuencias en los fines de semana navideños

Este sábado 13, y también los días 20 y 27 de diciembre y el 3 de enero, los tranvías de la Línea 1 pasarán por parada cada 8 minutos entre las 12.00 y las 20.00 horas. La Línea 2 funcionará en ese mismo horario con frecuencias de 16 minutos.

El domingo 14, igual que los días 21 y 28 de diciembre y el 4 de enero, la Línea 1 ofrecerá intervalos de 10 minutos, mientras que la Línea 2 lo hará cada 15 minutos en horas de máxima ocupación, entre las 12.00 y las 20.00 horas.

Fuera de estos refuerzos, ambas líneas mantendrán los horarios y frecuencias habituales de fin de semana.

