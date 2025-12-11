El Tranvía de Tenerife anuncia cambios en sus horarios estas Navidades

Metrotenerife ha puesto en marcha los servicios especiales previstos para la campaña de Navidad y Reyes, con el refuerzo de las frecuencias de la Línea 1 durante los fines de semana de diciembre y el primero de enero.
El objetivo es facilitar los desplazamientos en el área metropolitana durante las compras navideñas y las actividades propias de estas fechas.
La Línea 1 operará en horas punta con un intervalo de 8 minutos los sábados y 10 minutos los domingos. Estas frecuencias estarán activas los días 13, 20 y 27 de diciembre, y el 3 de enero en sábado, así como los días 14, 21 y 28 de diciembre, y el 4 de enero en domingo.
Metrotenerife recuerda que los usuarios pueden consultar todos los servicios especiales de Navidad en su página web, www.metrotenerife.com, y en sus perfiles oficiales de Facebook, X (@tranviatenerife) e Instagram.
Frecuencias en los fines de semana navideños
Este sábado 13, y también los días 20 y 27 de diciembre y el 3 de enero, los tranvías de la Línea 1 pasarán por parada cada 8 minutos entre las 12.00 y las 20.00 horas. La Línea 2 funcionará en ese mismo horario con frecuencias de 16 minutos.
El domingo 14, igual que los días 21 y 28 de diciembre y el 4 de enero, la Línea 1 ofrecerá intervalos de 10 minutos, mientras que la Línea 2 lo hará cada 15 minutos en horas de máxima ocupación, entre las 12.00 y las 20.00 horas.
Fuera de estos refuerzos, ambas líneas mantendrán los horarios y frecuencias habituales de fin de semana.