Rosa Dávila, sobre la huelga en el Tranvía de Tenerife: “Hay cosas en las que no se puede ceder”

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha garantizado este miércoles que “es poco” lo que “separa” a sindicatos y a la empresa pública MetroTenerife para llegar a un acuerdo y, por ende, poner fin a la huelga de trabajadores del Tranvía, que ya se prolonga por casi dos años.
“Hemos estado trabajando, y es poco lo que nos separa para llegar a un acuerdo”, ha señalado la presidenta insular en rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno.
Tras ser preguntada por esta cuestión, Dávila ha precisado que lo que les “separa” ahora tiene vinculación con la reducción de la jornada laboral, cuyo impacto económico tiene que analizarse.
“Ahí, hay una dimensión que tiene que ver con el ámbito estatal y el impacto económico que tendría en la empresa y en otras del Cabildo”, ha señalado Dávila, que cuestionada por si hay margen para el acuerdo, ha respondido que si bien la institución “podrá toda su voluntad” para alcanzarlo, hay “cosas” que piden los sindicatos en las que “no se puede ceder” porque tienen “otro cariz”.